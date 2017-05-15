تشييد وحدة لإنتاج البولي بروبلين في ولاية ألبرتا بطاقة إنتاجية 550 ألف طن سنوياً

اختيار كندا حيث توافر «اللقيم» ورخص سعره

أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول في شركة صناعة الكيماويات البترولية لـ «الأنباء» أن اتفاقية المشاركة التي وقعتها الشركة مع شركة بيمبينا (Pembina) الكندية، تهدف الى البدء في مرحلة التصاميم الهندسية التفصيلية (FEED) لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

وقالت شركة صناعة الكيماويات البترولية إن مجمع البتروكيماويات يتكون من وحدة لإنتاج مادة البروبلين في ولاية ألبرتا بكندا بطاقة إنتاجية تصل إلى 550 ألف طن سنويا من البولي بروبلين ليشكل المشروع المشترك كيانا جديدا يحمل اسم (شركة كندا والكويت للبتروكيماويات).

وبين المصدر أن «صناعة الكيماويات» قامت بعمل دراسات أولية حول توجه الاستثمار في كندا وأظهرت تلك الدراسات نتائج مبهرة حول جدوى الاستثمار في كندا نظرا لتوافر اللقيم (الغاز) ورخص سعره مقارنة بمناطق أخرى في العالم، وذكر أن مجموع الاستثمارات في كندا يبلغ 3 مليارات دولار.

وأشار الى أن هناك عدة شركات عالمية طلبت مشاركة الكويت في تلك الاستثمارات الضخمة في كندا، وجار اختيار أفضل شريك يحقق قيمة مضافة لتلك المشروعات الضخمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية محمد الفرهود في بيان صحافي أمس عقب توقيع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للشركة الكندية مايكل ديغلر إن هذا الاستثمار يأتي تماشيا مع إستراتيجية شركة صناعة الكيماويات البترولية والتوجهات الإستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية للتوسع في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها، مرحبا بدعم الحكومة الكندية في ولاية ألبيرتا لهذه المبادرة.

وأوضح أن هذا المشروع جاء داعما لتطلعات شركة صناعة الكيماويات البترولية في توسيع قاعدة أصولها في ولاية «ألبرتا» الكندية وهو من ضمن سلسلة من المشاريع الإستراتيجية التي تقوم شركة صناعة الكيماويات البترولية بتنفيذها للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذه الصناعة وتعزيزا لمواقعها الجغرافية المتميزة بوفرة وتنافسية مواد اللقيم والتواجد بأسواق واعدة.

وأوضح انه من المتوقع أن تستمر أعمال مرحلة التصاميم الهندسية التفصيلية خلال العام 2018 ليتم بعدها اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID).

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيمبينا» الكندية مايكل ديغلر: «نحن متحمسون لتأسيس الشراكة مع شركة صناعة الكيماويات البترولية والوصول إلى مرحلة مهمة لمشروعنا قيد الدراسة لإنشاء مصانع لإنتاج البولي بروبلين في «ألبرتا»، مشيرا الى أن شركة «بيمبينا» وشركة صناعة الكيماويات البترولية يشتركان بالتزامهما بمقاييس السلامة وكفاءة التشغيل في جميع نواحي نشاط العمل، حيث إن نشاط العمل الحالي والاستثمار المزمع إقامته للشركاء يتكامل بشكل إيجابي ليساهم في خلق قيمة مضافة لتطوير مشروع ضخم في ولاية ألبرتا.

جدير بالذكر ان شركة «بيمبينا» التي تتخذ مقرا لها في ولاية ألبرتا في كندا هي من الشركات الكندية الرائدة في مجال خدمات البنية التحتية للنفط والغاز وتعتبر أكبر مزودا لغاز البروبان في كندا وولاية ألبرتا تحديدا والتي تعتبر أحد أكبر الولايات الكندية ومركزا للصناعات البترولية والبتروكيماويات.