أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي للهيئة د.نايف الحجرف عن صدور قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال «الايسكو» بقبول انضمام الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بصفة رسمية لعضوية المنظمة، وذلك بعد استيفاء الهيئة لمتطلبات عضوية المنظمة.

وأوضح الحجرف أنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف غدا الثلاثاء خلال مراسم الانضمام ضمن فعاليات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والأربعين للمنظمة، والذي ينعقد في مدينة مونتيغو باي في جمهورية جامايكا بالفترة من 14 الى 18 الجاري.

ويمثل الكويت وفد برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف، ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشعل العصيمي، ومدير مكتب العلاقات الدولية عبدالرحمن محمد، والباحثة القانونية الرئيسية نورة الهارون.

وأشار الحجرف إلى أن الهيئة سعت منذ 2012 للتواصل مع المنظمة لتلبية متطلبات العضوية والشروط الواجب توافرها، والعمل على استيفائها، فتقدمت بطلب الانضمام للمنظمة للمرة الأولى في ديسمبر 2012، وبعد مراجعة الملف من قبل المنظمة قامت بالرد على الهيئة في أوائل 2014 طالبة تعديلات على محتوى طلب العضوية.

ونظراً لأهمية هذه العضوية وحرصا من الهيئة على استيفاء المتطلبات الإضافية للعضوية، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي، لمتابعة ملف العضوية بالإضافة إلى الاستعانة بمكتب استشاري قانوني متخصص لمراجعة كل الالتزامات القانونية المترتبة على العضوية وإعادة صياغتها بمهنية واحترافية، لتعاود الهيئة في مايو 2015 تقديم ملف طلب العضوية للمنظمة.

وخلال مراجعة المنظمة لملف عضوية الكويت المقدم صدرت التعديلات على قانون الهيئة في مايو 2015 وألحقت بصدور اللائحة التنفيذية للهيئة في نوفمبر من العام ذاته، فترتب عليه إعادة دراسة الملف المقدم من الهيئة مع الأخذ بالاعتبار التطورات التشريعية التي قامت بها، وسعيها لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية في ذلك الوقت، وهي إضافات إيجابية على أصعدة عدة في إثراء ملف العضوية، الذي تم تحديثه ليعكس تلك التطورات في العام 2016.

وأكد الحجرف أن انضمام الهيئة لأرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال يمثل تتويجاً لسعي حثيث وخطوات جادة قامت بها هيئة أسواق المال.