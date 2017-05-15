قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه من الأرجح تحول أنظار العالم في النصف الثاني من 2017، إلى النقاش حول إدارة ميزانية مجلس الاحتياط الفيدرالي، وكذلك رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي العالمي والمستهلكين الأمريكيين.

وأضاف تقرير الوطني أنه بالنظر فقط إلى وضع الاقتصاد الأميركي، يبقى سوق العمل قريبا من التوظيف التام. ويبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له في 10 سنوات عند%4.4، ويبقى التضخم قريبا من المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الفيدرالي، وأسواق الأسهم في وضع قوي. وحتى أعضاء المجلس الفيدرالي مازالوا متفائلين، مع إفادة رئيس المجلس، روبرت كابلان، بأنه مازال يرى أن رفع الفائدة ثلاث مرات هذه السنة أمر ملائم.

إذ من المرجح بالتأكيد أنه خلال النصف الثاني من 2017، سيكون النقاش الأبرز هو تحرك المجلس الفيدرالي نحو تخفيض ميزانيته الضخمة واحتمال استمراره في مساره لرفع أسعار الفائدة.

وسواء كان الرفع لمرتين أو ثلاث، فإن خفض ميزانية المجلس الفيدرالي إلى جانب تضييق السياسة النقدية سيؤديان حتما إلى إبطاء النمو العالمي بشكل كبير والتسبب بمشكلة كبيرة في الشهور الـ 12 المقبلة.

وبالرغم من أن الانتخابات الفرنسية كانت بأغلبية ساحقة بالنسبة لإيمانويل ماكرون، فإنها لم تؤد إلى النتائج المتوقعة بالنسبة لوضع اليورو في المدى القريب. ويمكن تفسير ذلك بأن الفوز أعطى الأسواق إحساسا باليقين بأن المجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في يونيو، وبالتالي سيدفع بفروقات الأسعار مجددا لصالح الدولار الأميركي.

وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار قويا على خلفية تكهنات بأن المجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بعد آخر إصدار لبيانات سوق العمل الأميركي. فقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 21 أبريل عند 99.8، ولكنه خسر بعض الشيء الجمعة الماضية بعد أن جاءت قراءات التضخم دون التوقعات، وأنهى الأسبوع عند 99.1.

وبعد أن فشل اليورو في الارتفاع على خلفية فوز رئيس فرنسي داعم لأوروبا، لم يتمكن في معظم الأسبوع من الحفاظ على مكاسبه مقابل الدولار، وتراجع عن 1.10، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر. وبالفعل انخفض اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له في 13 يوما يوم الخميس الماضي عند 1.08 بعد أن جاءت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع، وكان ذلك غير متوقع. وإضافة لذلك، ومع شرح البنك المركزي الأوروبي لسبب عدم تغييره سياسته المالية، لم يلق اليورو أي دعم خلال الأسبوع حتى يوم الجمعة حين رفعته البيانات الأميركية المخيبة للآمال لينهي الأسبوع عند مستوى 1.09.

ومن ناحية السلع، انتعشت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير في مخزونات النفط الخام الأميركي. فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة بأن المخزونات تقلصت بمقدار 5.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي. وبالإضافة لذلك، أفاد وزير النفط السعودي يوم الاثنين بأن منتجي النفط «سيقومون بكل ما يلزم» لإعادة توازن السوق وأنه يتوقع تمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط إلى نهاية 2017 أو ربما أبعد من ذلك. وأنهى متوسط غرب تكساس الأسبوع يوم الجمعة عند 47.84.

التضخم مدعوم بأسعار الطاقة

ارتفع تضخم المستهلك الأميركي في أبريل، لكنه لم يرق إلى توقعات السوق للشهر الثاني على التوالي. فقد ارتفع المؤشر من -0.3% إلى 0.2% مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1.1% في أبريل. وارتفع مؤشر سعر المستهلك على أساس سنوي بنسبة 2.2%، منخفضا عن نسبة مارس البالغة 2.4%. ومازالت البيانات الأخيرة أعلى من معدل الزيادة السنوية في السنوات العشر الماضية والبالغة 1.7%، وارتفعت الأسعار الأساس، باستثناء تلك المتقلبة، بنسبة0.1% مقارنة بشهر مضى، وتراجعت من 2.0% إلى 1.9% من سنة لأخرى.

وارتفعت أسعار المنتجين من -0.1% إلى 0.5% في أبريل وسط ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة. وارتفعت تكلفة الواردات، على أساس سنوي، بنسبة 4.1%، لتدعم أسعار المنتج بالارتفاع بمعدل 2.5% سنويا في أبريل. وارتفعت الأسعار، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، من 1.7% في مارس إلى 2.1% سنويا، ما يشير إلى أن المجلس الفيدرالي قد يبلغ معدل التضخم المستهدف أبكر مما كان يعتقد سابقا.

سوق عمل قوي

ارتفع عدد الوظائف الأميركية الجديدة قليلا بشكل غير متوقع في مارس مع توقع الاقتصاديين تراجعا طفيفا، فقد ارتفع عدد الوظائف بمقدار 61.000 ليصل إلى 5.74 ملايين. وتعتبر فرصة الحصول على وظيفة في أميركا عند أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2016، وبقي معدل الموظفين الذين تركوا وظائفهم بإرادتهم على حاله عند 2.1%، ما يشير إلى أن سوق العمل مازال يضيق. وبالتالي، فإن البيانات تدعم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في يونيو.

وفي قطاع التجزئة، ارتفعت المبيعات الشهر الماضي، لتدعم ما يدل على إنفاق استهلاكي ثابت. وكانت القطاعات الرئيسة التي شهدت طلبا قويا هي بيع السيارات، متاجر المعدات ومواقع التجارة الإلكترونية. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% مقابل النسبة المتوقعة البالغة 0.6%، وقد يكون ارتفاع المبيعات الشهر الماضي مؤشرا على أن الاستردادات الضريبية المتأخرة في 2017 قد بدأت تشق طريقها إلى جيوب المواطنين، لتوفر المزيد من الدعم في الأشهر المقبلة.

أوروبا والمملكة المتحدة

«سياستنا النقدية كانت ناجحة. هل هذا هو الوقت للخروج أو للتفكير في الخروج أم لا؟ هذا الوقت لم يحن بعد»، هكذا دافع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، عن سياسة البنك التسهيلية هذا الأسبوع. وقد وقع برنامج تحفيز البنك تحت ضغط أعضاء من الاتحاد الأوروبي مثل هولندا وألمانيا بشكل رئيس على خلفية التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة جدا. ولكن دراغي ادعى أن البنك لم يكن في عجلة من أمره للإسراع في تضييق سياسته النقدية على الرغم من إصرار هذه الدول.

وتشير آخر البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي، بحسب دراغي، إلى أن الانتعاش الاقتصادي يتسارع وأن التضخم الكلي يرتفع، ولكن التضخم الأساس يبقى دون النسبة التي يستهدفها البنك بشكل كبير. وإضافة لذلك، يبقى نمو الأجور منخفضا.

ولتكرار هذه النقطة، قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، فيليب لاين، إن المخاطر في اقتصاد منطقة اليورو «مازالت دون التوازن ولكنها تتجه نحو التوازن». وشدد أيضا على «الحاجة لما يدل على أن تضخم الأجور هو فعليا في طريقه نحو مستوى متسق مع النسبة المستهدفة». وفي ما خص مسار السياسة النقدية المستقبلية، قال لاين إنه «يجب أن يحصل شيء في ما تبقى من هذه السنة نظرا للحاجة لخطة في 2018».

توقع استمرار الزخم الإيجابي في أوروبا

تتوقع المفوضية الأوروبية في توقعها في الربيع، أن تنمو منطقة اليورو بوتيرة سنوية تبلغ 1.7% في 2017، أي بارتفاع نسبته 0.1% عن توقعها السابق، و1.8% في 2018. وفي المزيد من الإشارات إلى اقتصاد أفضل، يتوقع أن يتقلص معدل البطالة من 10% في 2016 إلى 9.4% هذه السنة، قبل أن يتراجع أكثر من ذلك في 2018 إلى 8.9%، وهو تراجع أكبر من المتوقع سابقا. وترجع أسباب تحسن الظروف التي تتوقعها المفوضية بشكل كبير إلى تراجع الشعبوية في أوروبا.

وفي ألمانيا، يستمر النمو باكتساب زخم على الرغم من التوتر السياسي في أوروبا وحول العالم. فقد تحسن الاقتصاد من 0.4% في الربع الأخير من 2016 إلى 0.6% في الربع الأول. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من سنة لأخرى إلى 1.7% مع ارتفاع الصادرات أكثر من الواردات وارتفاع تدفق الاستثمارات إلى المنطقة في مختلف القطاعات.

تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجعل بريطانيا أفقر

صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا بنسبة 7 مقابل 1 لصالح الإبقاء على الوضع الحالي. وعلى صعيد التضخم، يتوقع أن يبلغ النمو السعري 2.8% هذه السنة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.4%. ويتوقع البنك أيضا أن يرتفع معدل الإيرادات بنسبة 2% هذه السنة مقارنة بالتوقع السابق البالغ 3%، الأمر الذي سيخفض على الأرجح مستويات المعيشة المستقبلية لمواطني بريطانيا. وقال رئيس البنك، مارك كارني، إن «سيكون ذلك وقتا أكثر صعوبة للعائلات البريطانية».

وأكد البنك أنه يمكن ألا ترتفع أسعار الفائدة قبل نهاية 2019 وأن رفع الأسعار لن يكون أسلوبا مجديا لوقف ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يستمر ارتفاع العجز التجاري بمقدار 5.7 ليبلغ 10.5 مليارات جنيه استرليني. أما بالنسبة لقطاعي الصناعة والتصنيع، فهما في تراجع في الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي. وهذان القطاعان شديدا الحساسية ومرتبطان إيجابا بطلب المستهلكين، الذي كان منخفضا مؤخرا، إذ إن ارتفاع تكاليف المعيشة والنمو الضئيل نسبيا للأجور قد أثرا على المستهلكين.

وفي التفاصيل، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% مقارنة بتراجع فبراير البالغ 0.8%. وتراجع التصنيع بنسبة 0.6% في مارس و0.1% سابقا. وبالنتيجة، تحسن الاقتصاد بنسبة 0.3% فقط في الربع الأول من هذه السنة ويتوقع أن يبقى منخفضا لباقي السنة.

تقييم تأثير سياسة التضييق

قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إن البنك سينظر في الإعلان عن العمليات الحسابية الخاصة بكيفية احتمال تأثير التضييق المالي المستقبلي على صحة مالية ميزانيته بالرغم من أنه لا يفكر حاليا في أي تعديلات محددة للسياسة النقدية للبنك. وادعى المحافظ أن الانتعاش الاقتصادي أقوى، ولكن عدم اليقين حيال السياسات الاقتصادية الأميركية بقي أكبر خطر يتهدد أفقه المستقبلي.

إشارات متباينة من الاقتصاد الأسترالي

أشار استطلاع ثقة قطاع الأعمال الشهري الصادر عن البنك الوطني الأسترالي لشهر أبريل الى أن ثقة قطاع الأعمال ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات. فقد قفز مؤشر الثقة بواقع 7 نقاط ليصل إلى 13، علما بأن أي رقم أعلى من الصفر يشير إلى تحسن الظروف. ويعزى ارتفاع المؤشر بشكل رئيس إلى التحسن المتواصل في ظروف التوظيف.

من ناحية أخرى، أظهرت آخر بيانات مبيعات التجزئة تراجعا بنسبة 0.1% من شهر لآخر في مارس. ويبقى المستثمرون مشككين بشأن هذا القطاع بعد تراجع البيانات لثلاثة أشهر من أصل 4 وتباطؤ نمو القطاع إلى أبطأ وتيرة في ما يقارب 4 سنوات.

وتشير البيانات الضعيفة إلى انخفاض ثقة المستهلك، والمنافسة العالمية، والقدرة على تحمل تكلفة السكن. ولكن مجلس احتياط أستراليا توقع الأسبوع الماضي نموا مطردا للاقتصاد المحلي في 2017 مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم السنوي.

طلب محلي ضعيف في الصين

لم ترق بيانات الصادرات والواردات إلى التوقعات في شهر أبريل. وبتقييمها باليوان، ارتفعت الصادرات بنسبة 14.3% من سنة أخرى مقابل التوقعات البالغة 16.8%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 18.6% مقارنة بتوقعات السوق البالغة 29.3%. ودفعت البيانات الأخيرة بالفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له منذ يناير، ليسجل 262.3 مليار يوان. ومن نافل القول أن المزيد من سياسة التضييق قد يضغط على الطلب المحلي في الأشهر القادمة. ومن ناحية أخرى، تتوقع الأسواق أن يستمر النمو نظرا للتوقع المشرق نسبيا للاقتصاد العالمي هذه السنة.

وبالنظر إلى التضخم، ارتفع التضخم في الصين بأكثر من المتوقع في أبريل. فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0.3% ليسجل 1.2% للسنة. وارتفع التضخم الكلي بسبب ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.4% عن السنة الماضية وبدء ارتفاع تكاليف المنتجين عن الربع السابق بالتحول إلى أسعار أعلى بالنسبة للمستهلكين.

وعلى صعيد المنتج، تراجع التضخم لشهر أبريل بعد أن أدت المخاوف من الطلب المحلي الضعيف في الصين إلى خفض أسعار السلع. وارتفع مؤشر سعر المنتج بأقل من التوقعات ليسجل 6.4%، متراجعا عما سجله الشهر الماضي من ارتفاع نسبته 7.6%. ويرجع الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ السنة الماضية بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع، ومع وجود أسعار فائدة السوق في وضعية أضيق، فإن التوسع الاقتصادي قد يتراجع في أرباع السنة القادمة.