للمرة الثالثة على التوالي، يحصد بنك وربة، جائزة «البنك الأسرع نموا في الكويت»، حيث حصل من مجلة بانكر ميدل ايست على الجائزة لعام 2017، محققا بذلك إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته التي تكرس مكانته اليوم من رواد صناعة الصيرفة الإسلامية وتدعم نجاحاته كما تعزز من حصته السوقية.

وتعد المجلة من الجهات المتخصصة في تحليل وتوفير معلومات وافية حول مجتمع التمويل العالمي بطريقة دقيقة، بسيطة وسهلة الاستيعاب. وتبنى جوائزها بالاستناد إلى تصويت القراء ومستخدمي موقعها الإلكتروني من صانعي القرار في مجتمع الأعمال والمال، وهي تشكل مرجعا أساسيا يلقي الضوء على تغييرات الأسواق ما يعطيهم فكرة جلية عن الإجراءات الاقتصادية المعقدة الحاصلة في مجتمع الأعمال العالمي. وتأتي هذه الجائزة بناء على مقارنة البنك بنظرائه من حيث نسبة التغير وحجم صافي الأرباح، والأصول، وحجم الودائع، وكذلك إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى نسبة التغير في العائد على الأصول وحقوق الملكية.

وحول فوز بنك وربة بالجائزة الجديدة من مجلة بانكر ميدل ايست، قال شاهين الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة: إننا فخورون بفوز بنك وربة بجائزة «البنك الأسرع نموا في الكويت» لعام 2017 وذلك للمرة الثالثة من مجلة بانكر ميدل ايست، ما يشكل دليلا دامغا على وتيرة نموه السريعة بثبات، وفعالية الإستراتيجية التي ينتهجها البنك والرامية إلى تكريس مكانته كبنك إسلامي متصدر في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار في الكويت، بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة للأفراد.