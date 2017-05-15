اختتمت شركة شورى للاستشارات الشرعية، بالتعاون مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، فاعليات المؤتمر السادس حول «التدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية»، وذلك في المركز الدولي لدراسات الاقتصاد والتمويل الإسلامي في الجامعة بحضور لفيف من الخبراء والباحثين من أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمدققين والمراجعين الشرعيين العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية من جميع الدول العربية والإسلامية.

وشارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في تركيا، أكثر من 70 خبيرا في الرقابة الشرعية (من خارج تركيا)، من أكثر من 16 دولة من بينها ممثلون عن البنوك الإسلامية في الكويت كبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك وربة، كما شارك في المؤتمر من تركيا كل البنوك التشاركية (الإسلامية) والعديد من العاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي وطلاب الدراسات العليا في جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم.

وقد شارك في المؤتمر خمسة بنوك تركية، هي «زراعة كتالم» و«كويت تورك» و«البركة تورك» بالإضافة إلى «وقف بنك» و«تركيا فايننس»، ويأتي اختيار اسطنبول كموقع لعقد المؤتمر بعد توسع البنوك التشاركية في تركيا، وفتح العديد من الكليات المتخصصة بدراسة التمويل الإسلامي فيها.

وأشارت شورى في ختام المؤتمر إلى تقدير «المؤتمر للنمو المتسارع للمصرفية التشاركية في تركيا، والدعم الذي تلقاه من الجهات الرسمية فيها». داعية تركيا إلى «مواصلة إصدار التشريعات والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل المصارف التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية».

وأشار المؤتمر في توصياته الختامية إلى أهمية «أن تقوم المصارف التشاركية في تركيا بتعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية، بالإضافة إلى تأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، ومعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية».

وأوصى البيان «المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم إدارات للتدقيق الشرعي، بربط تبعيتها الإدارية بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مباشرة، مع ضرورة الاهتمام بإدارات التدقيق الشرعي داخل منظومة المؤسسة الإدارية، وتمكينها من أداء واجباتها المنوطة بها، وذلك من خلال تطوير مهارات المدققين الشرعيين وتأهيلهم التأهيل الكافي الذي يمكنهم من الإلمام بالضوابط الشرعية».