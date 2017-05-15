تسلمت شركة بيت الطاقة القابضة عرضا لشراء حصتها في إحدى الشركات التابعة. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه جار حاليا مناقشة تفاصيل وشروط العرض المقدم تمهيدا لتوقيع اتفاقية البيع والشراء. وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للعرض إلى حين الانتهاء من مناقشة تفاصيل وشروط العرض المقدم، وسيتم الإفصاح في حينه عن أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

وقالت «بيت الطاقة» في نهاية أبريل الماضي، إن إحدى الشركات المستثمر فيها والمصنفة كاستثمار متاح للبيع، تقدمت بطلب للإدراج في سوق لندن للأوراق المالية.