أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تعيينه عضوا في جمعية الخليج للسندات والصكوك GBSA، ويعتبر «بيتك» أول مؤسسة مالية اسلامية بالكامل في الكويت تنضم للجمعية بهدف تعزيز جهود مواصلة تطوير وتعزيز سوق الصكوك وقطاع الخدمات المالية وأفضل الممارسات في المنطقة. وتعمل الجمعية بفعالية مع الحكومات والمنظمين والمشاركين في سوق الصكوك والسندات وجهات الإصدار من أجل تحديد وتشجيع أفضل الممارسات، بما يساهم بالارتقاء بالأسواق الخليجية لتصل إلى أعلى المعايير العالمية، ومواصلة العمل على معالجة وحل القضايا التي تؤثر على الاسواق على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وكعضو فاعل في مجموعة الريادة، يسعى «بيتك» للمشاركة والعمل مع الجهات الاستثمارية والرقابية لتعزيز وتطوير سوق الصكوك الذي حقق فيه «بيتك» انجازات عديدة اقليميا وعالميا، حيث نجح «بيتك» بترتيب العديد من صفقات الصكوك لحكومات وشركات، وساعدهم في الدخول لاسواق رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

وحقق «بيتك» انجازا كبيرا في حجم تداولاته في سوق الصكوك الرئيسية والثانوي حيث وصل حجم تداولات المجموعة في سوق الصكوك الثانوي الى 11.4 مليار دولار في العام 2016، اذ يعتبر هذا الحجم من التداولات انجازا يضاف لسجلات «بيتك» كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستويين الاقليمي والعالمي.