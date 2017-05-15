قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار أن أسعار النفط عاودت تداولاتها بنفس مستوى 40 دولار للبرميل بعد أن زادت المخاوف المتعلقة بعوامل كفتي العرض والطلب، كما عمق تدهور وضع السلع العالمية. فعلى جانب العرض، استمر نمو انتاج النفط الصخري الأميركي خلال 2017 وتخطى معدل الإنتاج مستوى 9 ملايين برميل يوميا. وقد دعم تلك الزيادة ارتفاع الإنتاج في كل من كندا وليبيا، وخاصة تلك الأخيرة خلال مايو 2017. بالإضافة إلى ذلك، فإنه على صعيد رفع الانتاج، تشير أحدث البيانات الصادرة عن بيكر هيوز إلى ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية على مدى 17 أسبوعا متتالية، فيما يعد أطول فترة زمنية لمواصلة ارتفاع عدد المنصات منذ 2011.

وعلى الرغم من استمرار انخفاض المعروض النفطي لأعضاء الأوپيك على خلفية اتفاقية تخفيض الإنتاج الحالية، إلا ان هناك تقارير بشأن عدم التزام بعض الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى تراجع المستوى الإجمالي للالتزام إلى 90% في أبريل 2017 مقابل 92% في مارس 2017 وفقا لرويترز.

حيث تراجع متوسط انتاج الدول الأعضاء بمنظمة الأوپيك بمعدل 40 ألف برميل يوميا وبلغ 31.895 مليون برميل يوميا خلال أبريل 2017 نتيجة لتراجع إنتاج ليبيا، في حين أدى ارتفاع الإنتاج، وخاصة من جانب نيجيريا، إلى معادلة هذا الارتفاع على أساس شهري.

في الوقت ذاته، أعلنت الأوپيك عن توصلها لتوافق جماعي لمد اتفاقية تخفيض الإنتاج الحالية، على الرغم من انه كانت هناك شكوك مبدئية عند بدء المباحثات بنهاية أبريل 2017.

وتعتقد أبحاث كامكو ان الشروط التي تم الاتفاق عليها مبدئيا في اتفاقية تخفيض الإنتاج الحالية سوف يطرأ عليها تعديلات وأن الأعضاء الذين تم اعفاؤهم من الالتزام سيتم الضغط عليهم للانضمام للاتفاقية الجديدة لزيادة خفض الإنتاج.