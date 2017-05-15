نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة قوله إن أسواق النفط العالمية ستحقق التوازن بين العرض والطلب في أواخر 2017 أو أوائل 2018 في حالة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وقال الوزير ألكسندر نوفاك: «نخلص من الديناميات الحالية لتراجع مخزونات النفط ومنتجاته أن الأسواق ستشهد مثل هذا التراجع في المخزونات بنهاية 2017 أو أوائل 2018 مما سيفضي إلى انخفاض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات».

وأبلغ نوفاك الوكالات أن دول أوپيك وكبار منتجي النفط الآخرين سيبحثون تمديد الاتفاق إلى النصف الثاني من العام أو «ربما لأكثر من ذلك».

وأضاف انه يتوقع عدم تغيير حجم الاتفاق مما يعني استبعاد تعميق التخفيضات.

وتقول أوپيك ومصادر بالقطاع إن هناك مناقشات جارية بشأن تمديد التخفيضات لنهاية الربع الأول من 2018 عندما سيكون الطلب على الخام عند أضعف مستوياته موسميا.

وأكد نوفاك ان روسيا ستبقي على خفض إنتاجها عند 300 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2016، كما هو منصوص عليه في اتفاق ديسمبر 2016.

وأضاف ان روسيا لم تغير توقعاتها لإنتاج يبلغ 549 إلى 551 مليون طن هذا العام، لكن الأمر يتوقف على ما ستسفر عنه محادثات الدول المنتجة للنفط في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.