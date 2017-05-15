أكد وزير النفط والغاز العماني د.محمد الرمحي امس وجود اتفاق مبدئي بين جميع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) وأطراف أخرى خارج المنظمة على تمديد مدة خفض إنتاج النفط.

وأوضح الرمحي في بيان صحافي ان الدول الـ 24 التي وقعت اتفاق خفض إنتاج النفط في ديسمبر الماضي ترغب في تمديد مدة العمل بالاتفاق الذي يعد الأول من نوعه لمنظمة (أوپيك) منذ عام 2008.

وأشار الى اجتماع (أوپيك) المقرر في فيينا يوم 25 الجاري لمراجعة الاتفاق وإعلان تمديده.

ورأى ان ارتفاع سعر برميل النفط الى 50 دولارا يعد «أداء جيدا» للسعر، متوقعا تحسن أداء السوق في الأشهر المقبلة بفعل التوازن بين العرض والطلب.