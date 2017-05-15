أقرت عمومية شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» توزيع 21% أسهم منحة، بإجمالي بلغ 17.5 مليون سهم، بقيمة تقدر بـ 1.75 مليون دينار.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 8.25 ملايين دينار، موزعا على 82.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، علما بأن أسهم خزينة الشركة تقدر بـ 3.9 ملايين سهم.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة، أوصى في منتصف مارس الماضي، بزيادة رأسمال الشركة من 8.2 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 21% من رأس المال، بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

وحققت الشركة أرباحا خلال عام 2016 بنحو 8.4 ملايين دينار، مقابل صافي ربح بلغ 6.7 ملايين دينار خلال عام 2015.