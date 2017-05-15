استثمرت شركة البلاد للاستثمار العقاري، التابعة بنسبة 56% لمجموعة الامتياز الاستثمارية، مبلغ 6 ملايين دولار بصندوق استثماري باسم الصندوق الأميركي، ذي القيمة المضافة الرابع.

وأوضحت «الامتياز» في بيان للبورصة، أنه من المتوقع أن تحقق «البلاد» عوائد نقدية من الصندوق بنسبة 8.5% سنويا توزع شهريا، بينما يبلغ معدل العائد الداخلي المتوقع 13% عند التخارج بعد 3 سنوات مع خيار تمديدها لمدة سنتين إضافيتين.

وأضافت الامتياز، في البيان، أن غرض الصندوق هو شراء فندق «ريزيدنس إن» بولاية ماساتشوستس، بالإضافة إلى مبنى لرعاية المسنين بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.

وتابعت أن الصندوق تم تأسيسه بإقليم جزر الكايمن ومرخص تسويقه داخل الكويت من قبل هيئة أسواق المال.