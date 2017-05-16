انطلاقا من استراتيجية البنك الأهلي المتحد لتقديم أفضل الحلول والخيارات والمنتجات التمويلية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والعمل على تلبية مختلف توقعاتهم، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تسويق مشروع بادنجتون جاردنز في وسط مدينة لندن، والبدء بتسويقه حصريا لعملاء البنك الأهلي المتحد.

وبهذه المناسبة، صرح مدحت توفيق مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد: لقد فضلنا أن نقوم بتسويق مشروع بادنجتون العقاري أولا لعملائنا في الكويت، نظرا لما يتمتع به المشروع من مزايا تجعله الوجهة المفضلة لمنزل للعائلة في لندن أو بغرض الاستثمار في قطاعها العقاري، كما أن موقع المشروع متميز جدا في قلب مدينة لندن وعلى بعد دقائق من الهايد بارك ومحطة قطارات بادنجتون وأهم المناطق الحيوية، وبلا شك نحن سعداء لكوننا قادرين على تقديم هذا المشروع في القطاع العقاري للعملاء والمستثمرين وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البنك الأهلي المتحد من خلال تسويق مشروع حدائق أمير ويلز العقاري المقام في منطقة batter sea وهي واحدة من أفضل الأماكن في لندن.

وأكد توفيق أن هذا المشروع يعد فرصة استثنائية لعملائنا للحصول على منزل في هذا المشروع الراقي بسعر السوق الحالي، حيث إن هناك نقصا في الوحدات السكنية الراقية المتاحة في السوق العقاري بلندن حاليا، ولهذا نتوقع طلبــا قويا على هذه الوحدات.

واختتم توفيق حديثه قائلا: نحن في البنك الأهلي المتحد نحرص على تقديم هذه الخدمات المتميزة انطلاقا من دورنا الريادي في تلبية احتياجات الصفوة من عملاء البنك، حيث استطاع البنك الأهلي المتحد أن يتصدر البنوك التي تقدم هذا النشاط بعد أن نجح في توسيع خدماته في مجال توفير الفرص العقارية بنوعيها من السكن الخاص والاستثماري.