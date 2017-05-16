الشركة تسعى لتقديم خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف

أعلنت مجموعة فنادق الحرمين عن رعايتها الرئيسية للمعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية «العروض الرمضانية الحصرية» ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في الريجنسي.

وأكد مدير المبيعات في المجموعة تامر رضوان ان الهدف من هذه الرعاية هو اهتمام الشركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بطرح عدد من ارقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.

وتابع: من أهم المشاريع التي ستطرح خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن أبراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناح فندقي فاخر، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة قصيرة، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف: نطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كل المستويات ومختلف الفئات والإمكانيات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاما، علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكل قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وبين رضوان ان الطلب المتزايد للعقار بشتى أنواعه من قبل المستثمرين والمواطنين سواء داخل أو خارج الكويت وكذلك الرغبة في التواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها هو ما دفعنا إلى رعاية المعرض. وأشار الى أهمية المشروعات التي تعرضها الحرمين في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، مؤكدا ان الشركة قامت بإنجاز العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلا في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 عاما.

وبين رضوان ان المعرض يعتبر فرصة مميزة للحرمين للالتقاء مع المستثمرين والمواطنين والمقيمين لعرض مشاريعها خارج وداخل الكويت، حيث ان المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة بأسعار مناسبة جدا، وتلبي طموح المستثمرين.

وقال ان الحرمين ستروج ومن خلال تقديم أفضل الفرص وضمان الجودة، لمشاريع عقارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن المعرض سيكون بمنزلة الحدث العقاري الأبرز في المعرض والذي سيوفر فرصا تناسب جميع الشرائح من المستثمرين، إضافة إلى العروض القيمة والجوائز المقدمة من الحرمين.

وقال: ان المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يعتبر انطلاقة لفنادق الحرمين لاستقطاب عملاء مميزين، كما أن الشركة تسعى لأن تكون رعايتها فيه له طابع يليق بزوار المعرض من المستثمرين ومستخدمي الخدمات. واختتم رضوان تصريحه بالكشف عن خطط ومشاريع الحرمين المستقبلية قائلا إن مجموعة الحرمين ستطرح شققا عائلية فاخرة في تركيا التي تتميز بموقع ساحر، بالإضافة إلى توافر الخدمات المتكاملة والأمن على مدار الساعة. وتابع: ان دخول المجموعة في السوق التركي جاء بعد دراسات وأبحاث قامت بها مجموعة الحرمين في الأسواق العقارية في عدد من دول المنطقة، وجاءت نتيجة تلك الدراسات لتؤكد تصدر السوق السعودي ويليهما السوقان المصري والتركي لقائمة الأسواق الأعلى من حيث العائد والإقبال، وأخيرا السوق الأوروبي.