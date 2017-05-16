العبدالرزاق: البنك يولي اهتماماً كبيراً بتدريب وصقل خبرات موظفيه

احتفل البنك التجاري بتخريج دفعة جديدة من موظفي خدمة العملاء – مركز الاتصال، بعد أن أتموا تدريبهم بنجاح في أكاديمية التجاري.

وبهذه المناسبة، قامت منى العبدالرزاق مدير عام إدارة الموارد البشرية بتقديم التهاني للمتدربين الذين أتموا تدريبهم بنجاح في مجال خدمة العملاء عبر مركز الاتصال.

وأشارت منى العبدالرزاق إلى أهمية التدريب والتطوير الوظيفي بالنسبة لموظفي «التجاري» خاصة في مجال خدمة العملاء، مشيرة إلى أنه مع التقدم التكنولوجي الحاصل في الصناعة المصرفية، باتت مراكز الاتصال في البنوك توفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف وعلى مدار الساعة لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء وإدارة المعاملات دون حاجة العميل إلى زيارة البنك، وهو ما دفع البنك إلى تنظيم مثل هذه البرامج والدورات التدريبية للموظفين قبل إلحاقهم للعمل بمركز الاتصال بالبنك بما يمكنهم من الرد على كل استفسارات العملاء ومساعدتهم على انجاز معاملاتهم المصرفية عبر الهاتف.

وأكدت العبدالرزاق أن البنك التجاري الكويتي يولي اهتماما كبيرا بتدريب وصقل خبرات موظفيه واطلاعهم على أحدث النظم التكنولوجية المتبعة في خدمة العملاء بما يساهم في تحديد مساراتهم الوظيفية وينمي قدراتهم على التميز والإبداع، وذلك إيمانا من «التجاري» بأهمية تأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع المصرفي والبنك التجاري بشكل خاص، مشيدة في الوقت ذاته بجهود إدارة البنك في الاستثمار في الكوادر الوطنية وزيادة نسبة الموظفين الكويتيين بالبنك.

بدورهم، أعرب المتدربون عن سعادتهم بالتدريب الذي حصلوا عليه في مجال خدمة العملاء عبر الهاتف باستخدام التقنيات المتطورة وهو ما ساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والتعامل مع العملاء.