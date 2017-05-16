إنجازات عديدة في مختلف المجالات تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة

فاز البنك الأهلي الكويتي بجائزة «أفضل بنك تجاري في الكويت» للمرة الثانية على التوالي، وكذلك «أفضل علامة تجارية في مصر» من مجلة «بانكر ميدل إيست» تقديرا لأدائه المميز على عدة مستويات. وقد تسلم الجائزة الأولى كل من عبدالله السميط، نائب رئيس المديرين العامين، بالبنك الأهلي الكويتي - الكويت وفوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي بالكويت، وتسلم الجائزة الثانية كل من علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، وخالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم 11 مايو 2017 في فندق أبراج الإمارات في دبي.

وقد تم منح البنك جائزة «أفضل بنك تجاري في الكويت» بناء على الإنجازات العديدة التي حققها البنك في مختلف المجالات، والتي تشمل التغيرات الرئيسية التي تمت بشأن عمليات البنك وأنظمته، لتقديم خدمات مبتكرة ومتميزة بشكل أكثر كفاءة، بما يتماشى مع إستراتيجيته التي تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة.

وقد قام البنك مؤخرا بإطلاق خدمة جديدة للدفع Tap ‘n’ Go التي أصبحت متوافرة الآن لحاملي بطاقات فيزا الأهلي الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع. وتعد تقنية الدفع المتطورة هذه من أحدث وسائل الدفع التي تقدمها شركة فيزا وهي تقنية فيزا payWave. إلى جانب خدمة التحقق من دقة وصحة البيانات (VbV) لبطاقات الدفع المسبق والآجل، وهي خدمة توفر المزيد من الأمان لحاملي البطاقات المصرفية أثناء إجراء عمليات الشراء إلكترونيا إلى جانب العديد من التطورات الأخرى. كما كان البنك الأول في المنطقة الذي يقوم بإطلاق بطاقات جديدة سريعة القراءة، والمصممة لتسهيل العمليات المصرفية عبر المواقع الإلكترونية.

أما بالنسبة لجائزة «أفضل علامة تجارية في مصر»، فقد فاز بها البنك تقديرا لطريقة تحوله الاستثنائية عقب عملية الاستحواذ.

وقد تم الانتهاء من تغيير العلامة التجارية بنجاح في البنك الأهلي الكويتي - مصر، كما تم إنشاء إدارة جديدة لتغطية وتعزيز أعمال البنك في منطقة الإسكندرية والدلتا بالإضافة إلى المساهمة في تمويل المشاريع المشتركة.