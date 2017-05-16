الغانم: البنك يحظى بثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين لما يوفره من فرص بناءة ومجدية وآمنة

أسفرت جهود بنك وربة في قطاعي الشركات والاستثمار بحلول مصرفية إسلامية مبتكرة، عن حصده لجائزتين مرموقتين من مجلة بانكر ميدل ايست هما: «أفضل بنك للشركات في الكويت» و«أفضل بنك استثماري في الكويت» لعام 2017. وتأتي هذه الجوائز نتيجة لدأب البنك على اتباع استراتيجية تنموية في قطاعي الشركات والاستثمار ونسبة لإنجازاته الأخيرة في هذا الإطار.

وتعد المجلة من الجهات المتخصصة في تحليل وتوفير معلومات وافية حول مجتمع التمويل العالمي بطريقة دقيقة، بسيطة وسهلة الاستيعاب. وتبني جوائزها بالاستناد إلى تصويت القراء ومستخدمي موقعها الإلكتروني من صانعي القرار في مجتمع الأعمال والمال.

وهي تشكل مرجعا أساسيا يلقي الضوء على تغييرات الأســواق مـا يعطيهــم فكــــرة جليـــة عــن الإجراءات الاقتصادية المعقدة الحاصلة في مجتمع الأعمال العالمي.

قفزة نوعية

في معرض تعليقه عن الجائزتين قال شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة: استطاع بنك وربة أن يسجل قفزة نوعية في عملياته في قطاعي الشركات والاستثمار عبر تزويدهما بحلول مصرفية إسلامية تلاقي تطلعاتهم وتؤمن لهم عوائد مجدية وثابتة وبالتوافق مع استراتيجية البنك، لدعم العمليات وتعزيزها، سواء المصرفية أو التمويلية، وقد لفت هذا الأداء المستمر أنظار مجتمع الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التقييم العريقة.

فرص مجدية وآمنة

وأضاف: البنك اليوم يحظى بثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين يجدون في أدواته الاستثمارية فرصا بناءة ومجدية وآمنة، ونحن مستمرون في هذا النهج لكي نصل بالبنك ليكون الخيار للمستثمرين والشركات عبر ضخ الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص استثمار عالمية وتطوير خدماتنا وفق مستويات راقية بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبنك.

وختم الغانم: لقد التزمنا خلال بداية العام أمام عملائنا ومستثمرينا بأن نكون البنك الإسلامي المتصدر في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة للأفراد وتوفير خدمات إلكترونية متطورة تحاكي أهم ما يحتاجه العميل، ونحن نسعى بكل عزم لتبوؤ هذه المكانة في المستقبل القريب، معتمدين في سبيل تحقيق ذلك على تطوير خدماتنا وأدواتنا الاستثمارية على حد سواء.