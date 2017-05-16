أعلنت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» عن تقديم خدمة شراء وثائق تأمين السفر من خلال موقع الشركة على الانترنت kfhtakaful.com، في إطار جهود التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء والتسهيل على العملاء، بحيث يمكنهم شراء الخدمة اونلاين بدون مراجعة الشركة أو أي من مكاتب الوكلاء.

وقال مدير إدارة التسويق والتطوير احمد النويف في تصريح صحافي ان الخدمة الجديدة تؤكد حرص الشركة على استغلال التكنولوجيا الحديثة لخدمة عملائها وتوفير الحلول السهلة والعملية لتلبية احتياجاتهم، حيث يمكن للعميل الدخول على موقع شركة بيتك للتأمين التكافلي، واختيار إصدار وثيقة التأمين أون لاين ومن ثم تعبئة النموذج المطلوب والاستمرار في الخطوات حتى الدفع عن طريق بطاقة كي نت، وبمجرد تعبئة البيانات ودفع قيمة وثيقة التأمين، يظهر مباشرة جدول الوثيقة للطباعة أو يتم تحميلها على الجهاز، حسب رغبة العميل، مشيرا إلى أن الخدمة تتزامن مع موسم السفر والعطلات ويمكن للشخص الواحد شراء اكثر من وثيقة سواء كانت شخصية أو للعائلة، وهو ما يوفر الجهد والوقت. كما أن الوثيقة تغطي معظم دول العالم وهي متعددة المدة مما يوفر مرونة في اختيار الفترة الزمنية المناسبة لكل عميل وبما يتناسب مع طبيعة الرحلة ان كانت سريعة أو اجازة طويلة.

وأكد النويف سعي الشركة الدائم لخدمة عملائها من مختلف الشرائح والوصول اليهم في أماكن تواجدهم واستخدام الوسائل التقنية الحديثة الحديثة لتحقيق ذلك بما يوفر على العملاء ويسهل الحصول على الخدمة، ويعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص، مشيرا إلى استمرار سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة والاهتمام بالعميل.