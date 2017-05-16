خالد عبدالرحمن

قدمت الخطوط الجوية القطرية الدعم لفعالية السفارة الأميركية «الولايات المتحدة: مكان جدير بالزيارة»، وأقيمت الفعالية في 14 مايو، وهدفت إلى تقديم المعلومات إلى وكلاء السفر عن الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها وجهة مثالية للمسافرين الكويتيين. وركزت الفعالية أيضا على دور وكالات السفر في زيادة أعداد المسافرين من الكويت إلى الولايات المتحدة.

تسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى 10 وجهات في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أعلنت مؤخرا عن إضافة الوجهتين الحادية عشرة والثانية عشرة إلى شبكة وجهاتها. وستدشن الناقلة القطرية الوجهتين الجديدتين لاس فيجاس وسان فرانسيسكو في عام 2018 في خطوة تؤكد التزام الناقلة الوطنية لدولة قطر بمواصلة خطة توسعها في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد وضعت الخطوط الجوية القطرية خططا لرحلات إضافية من الكويت هذا الصيف، حيث تصل إحدى الرحلات إلى الدوحة في الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لتشكل فرصة مثالية للمسافرين للربط مع الوجهات المميزة في الولايات المتحدة، خصوصا أن فترة الانتظار بين الرحلات لا تتعدى الساعتين. وأعلنت الناقلة القطرية عن منح المسافرين من الكويت إلى الولايات المتحدة الأميركية إمكانية نقل حقيبتين ضمن الأمتعة المسجلة بوزن 32 كيلو غراما لكل واحدة ومن دون أي تكلفة إضافية.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفخر الخطوط الجوية القطرية بدعم فعالية السفارة الأميركية في الكويت، ونتطلع قدما إلى الاستمرار في مساعدة ركابنا المغادرين من الكويت على السفر بسهولة ويسر عبر مطار حمد الدولي الحديث إلى أي من وجهاتنا العشر المميزة في الولايات المتحدة، من بينها نيويورك وواشنطن وميامي وهيوستن وشيكاغو.

كما يسرنا أن نضيف قريبا كلا من لاس فيجاس وسان فرنسيسكو إلى شبكة وجهاتنا في الولايات المتحدة ويحدونا الأمل بنقل المزيد من الركاب إلى تلك الوجهات.

بدوره، صرح سفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس سيلفرمان، متحدثا عن الفعالية التي أقامتها السفارة: إن الولايات المتحدة وجهة سفر رائعة تلبي أذواق جميع المسافرين. لقد منحتنا هذه الفعالية الفرصة لتوضيح عملية التقديم للتأشيرة وإجراءات الجمارك والإجابة عن أي ســــؤال يطرحه وكلاء السفر حول زيارة الولايات المتحدة. ويسرنـا دعم الخطوط الجوية القطرية لهذا الحدث المهم. وقد قدمت الناقلة القطرية حلا فريدا للقيود التي فرضت مؤخرا على الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلات المغادرة من المنطقة إلى الولايات المتحدة، حيث قدمت للركاب خدمة استعارة جهاز كمبيوتر محمول من دون أي تكلفة إضافية، لتأكد التزامها بتوفير تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين على درجة رجال الأعمال إلى الولايات المتحدة، ولتضمن لهم مواصلة العمل والإنتاجية خلال الرحلة.