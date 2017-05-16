ارتفعت ارباح الربع الأول لشركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة كبيرة بلغت 898%، مقارنة بأرباحها في نفس الفترة لعام 2016. وبحسب بيان الشركة على موقع البورصة، بلغت أرباح الفترة نحو 5.1 ملايين دينار، مقابل أرباح 507 آلاف دينار للربع الأول من العام الماضي.

كما أظهرت القوائم المالية للشركة، ارتفاع الإيرادات التشغيلية خلال الفترة 95%، لتصل إلى 11.52 مليون دينار، مقابل نحو 5.91 ملايين دينار في الربع الأول من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب الزيادة في الارباح يرجع لأنه في تاريخ 12 مارس 2017، قامت الشركة الأم وشركة مبرد للنقل، وهي شركة تابعة للشركة الأم، بإبرام اتفاقية مع طرف آخر لبيع ملكيتهما في شركة إنشاء القابضة، وقامت المجموعة نتيجة لهذه المعاملة بتسجيل ربح بمبلغ 5.8 ملايين دينار في بيان الدخل المرحل المكثف المجمع.