77 % من العاطلين عن العمل بالكويت.. إناث

بلغ أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل بنهاية ابريل 2017 نحو 14.8 ألف كويتي، وذلك وفقا لتقرير الادارة العامة للاحصاء عن البطالة بالكويت، ويعتبر هذا العدد هو أقل مستوى للبطالة بالكويت منذ 2012 حيث بلغت آنذاك 19 ألف كويتي عاطل عن العمل، وبنسبة تراجع 22%.

وبحسب التقرير، يعتبر عدد الاناث العاطلات عن العمل هو العدد الاكبر حيث يوجد نحو 11 ألف كويتية بدون عمل، فيما يبلغ عدد الذكور 3 آلاف كويتي بدون عمل، وهو يوضح مدى اعتماد سوق العمل على الذكور ومعاناة الاناث في ايجاد فرص عمل.

حيث تبلغ نسبة الاناث من اجمالي العاطلين عن العمل بالكويت نحو 77%.

وبالنظر الى عدد العاطلين عن العمل بنهاية 2016، نجد أن العدد كان 17.5 ألف كويتي، وهو ما يعني ان هذا العدد تراجع في أول 4 أشهر فقط من 2017 الى 14.8 ألفا، وبنسبة تراجع 15% وهو ما يعد تطورا وتغيرا كبيرا في سوق العمل الكويتي الذي انتعش في نهاية 2016 وبداية 2017 مع ارتفاع اسعار النفط والمكاسب الكبيرة التي حققتها البورصة الكويتية في هذا الوقت.

وتاريخيا، بلغت البطالة اعلى مستوياتها في 2013 عندما سجلت اعداد العاطلين عن العمل مستوى 19.2 ألف كويتي، ولكنها انخفضت بشكل كبير في 2014 الى 15 ألف كويتي وبنسبة تراجع بلغت 21%، ويرجع ذلك الى الطفرة التي شهدتها اسعار النفط في ذلك الوقت حيث كان برميل النفط الكويتي يتخطى الـ 100 دولار للبرميل. ولكن في 2015 عاد سوق العمل الكويتي للمعاناة لانخفاض اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل، لذلك نجد أن اعداد العاطلين عن العمل عادت للارتفاع خلال هذا العام الى 17.2 ألف كويتي.

الجدير بالذكر، أن تقرير المتعطلين عن العمل الذي يصدر عن الادارة العامة للاحصاء هو التقرير الـ 14 من سلسلة التقارير التي بدأت الادارة في اصدارها عام 2004، وهي تهدف لمتابعة ظاهرة البطالة بالكويت واصحائها في تقارير موحدة.