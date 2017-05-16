مصطفى صالح

أظهر رصد لوحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لأداء صناديق شركة وفرة للاستثمار الدولي خلال أبريل الماضي، تباينا في أداء جميع صناديق الشركة البالغ عددها 4 صناديق، وذلك بين الثبات والتراجع، حيث كان متوسط تراجع الصناديق مجتمعة 1%.

ومن خلال الرصد، يتبين أن «وفرة للاستثمار» تتبع استراتيجية متباينة لإدارة صناديقها، فبالنظر الى استثمارات صندوق «فجر الإسلامي» نجد أنه خفف استثماراته في سهم «بيتك» بنسبة 3%، وزاد استثماراته في سهمي «أجيليتي» بنسبة 2% و«الدولي» بنسبة 1%، وأبقى على نسبة استثماره في سهم «زين» عند 12.6% دون تغيير، فيما خرج سهم «وربة» من قائمة اكبر 5 استثمارات لهذا الصندوق خلال ابريل، وبالمقابل استثمر نسبة 3.89% في سهم «الاهلي المتحد».

وقد تراجع اداء الصندوق خلال الشهر بنسبة 2%.

أما الصندوق الثاني، وهو صندوق «وفرة للسندات» فقد ابقى على استثماراته دون تغيير في اسهم «أجيليتي» و«برقان» و«العقارات المتحدة» بنفس نسب الاستثمار بها خلال مارس الماضي.

وقد شهد هذا الصندوق ثبات في ادائه دون تحقيق أرباح او خسائر خلال ابريل.

وفيما يخص صندوق «وفرة للأسهم» فقد زاد من استثماراته في أسهم «وطني» بنسبة 9%، و«بيتك» بنسبة 12%، و«أجيليتي» بنسبة 2%، و«زين» بنسبة 11%، فيما خفف من استثماراته في سهم «الأهلي المتحد البحريني» بنسبة 3%.

وقد شهد اداء هذا الصندوق تراجعا خلال ابريل بنسبة 2%.