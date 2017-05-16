محمود عيسى

استعرضت صحيفة غلف بيزنس الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم خلال عامي 2007 و2008، وقالت إن أول هذه الدروس أنه من الضروري معرفة الفرق بين الأعراض والمشكلة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من أغسطس 2007، بدأت المصارف تصر على أن المشكلة التي تواجهها تتمثل في السيولة، وليس في الملاءة المالية، وقد ارتكنت المصارف إلى هذا الإحساس بأنه ما إن تعود السيولة إلى سابق عهدها حتى تصبح كل الأمور الأخرى على ما يرام.

لكن الخبيرة الاقتصادية لوسي اوكارول التي تعمل لدى شركة ابردين العالمية لإدارة الأصول تحدثت للصحيفة في هذا السياق وعن تجربتها المستفادة من الأيام العجاف التي صاحبت الأزمة المالية، فقالت إن البنوك كانت مخطئة في هذا التصور لأن نقص السيولة لدى البنوك كان مجرد عرض، وليس المشكلة نفسها، حيث كانت الأسواق المالية متشككة بحق في أنماط تمويل البنوك وسلوكات الإقراض.

ووجدت بنوك كثيرة أنها لا تستطيع بالفعل أن تفعل شيئا جوهريا سوى التركيز على تغطية احتياجاتها التمويلية القصيرة الأجل، وانتظار ما سيسفر عنه العام 2007 من كوارث، إلا أنها لم تكن أيضا قادرة على ذلك، حيث تبين أن البنوك التي لم تعالج المشاكل الأكثر جوهرية في نماذج التشغيل ـ لاسيما الاعتماد المفرط على أسواق الجملة لتمويلها، وتمويل بعض المشاريع المشكوك فيها ـ واجهت في نهاية المطاف مشاكل تتعلق بملاءتها المالية. وبحلول تلك المرحلة كان الوقت متأخرا بالنسبة إلى بعض البنوك، ووجدت حاجة ماسة لضخ رؤوس أموال كبيرة. أما الدرس الثاني الذي تعلمته اوكارول، فقالت إن عدم حدوث شيء سيئ للغاية حتى الآن، لا يعني أنه لن يحدث أبدا، فقبل الأزمة المالية، كان من الشائع التخلص من الصدمات التي تمكنت الأسواق المتقدمة من تجاوزها في السنوات الـ 10-15 الماضية دون تخطي ضربة توسعية. لكن لم تكن ثمة دراسة كافية للروابط بين الاعتدال الكبير والاتجاهات التي سادت قبل الأزمة في سوق الإسكان والعقار الأميركي، وعلى وجه التحديد، كانت أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على التوسع الهائل في الائتمان والتدهور في جودة الإقراض في أسواق الإقراض الأميركية.