الغانم: نستهدف المساهمة في الاستثمارات العقارية واستثمارات الملكية الخاصة

بودي: محفظة وصندوق عقاري لـ «غيتهاوس» تضم 3 آلاف منزل في 2018

«بيت الأوراق» و«الأمان» يعكفان على إعداد مشروع الاندماج

محمود فاروق

قال رئيس مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية إبراهيم الغانم ان الشركة تمكنت من إتمام تسوية آخر مديونياتها بالكامل وإعادة هيكلة حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي، مما قد أسهم في تعزيز وبناء المركز المالي للشركة.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس ووافقت على جميع بنود جدول اعمالها من اهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

واضاف الغانم أن إدارة الشركة حاليا تنظر إلى المستقبل من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات التشغيلية الحيوية والسعي لتعزيز وتنمية إيرادات أتعاب الإدارة والأتعاب الاستشارية والأرباح المستدامة خلال أطر زمنية مناسبة وفق سياسة استثمارية واضحة لتحقيق ذلك من خلال تنمية الاستثمارات الاستراتيجية للشركة والاستثمار في الشركات ذات الطابع التشغيلي لصالح الشركة وعملائها.

واكد انه سيتم التركيز على القطاعات التي تشهد نموا متواصلا وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية، كما ستركز الشركة أيضا على منتجات الاستثمار والتطوير العقاري والمساهمة في الاستثمارات العقارية واستثمارات الملكية الخاصة ذات القيمة المضافة والعوائد المتناسبة مع المخاطر المدروسة.

هذا وحققت الشركة صافي ربح لعام 2016 قدره 757 ألف دينار والذي يعادل ربحية سهم قدرها 1.5 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح قدره 1.2 مليون دينار والذي يعادل ربحية سهم 2.3 فلس للسهم الواحد للعام الماضي. وفيما يتعلق بأداء الشركات الشقيقة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فهد فيصل بودي أن مجموعة غيتهاوس المالية حققت ربحا لعام 2016 استمرارا لمسيرة تحقيق الأرباح للعام الرابع منذ العام 2012 كما أنها استمرت خلال العام 2016 في التركيز على أنشطتها الرئيسية، أولها الأنشطة الاستشارية العقارية عبر شركتها التابعة، غيتهاوس كابيتال. وأضاف ان الشركة استمرت بتقديم الاستشارات العقارية لعملائها، حيث بلغت قيمة هذه العقارات اليوم ما يزيد عن 1.5 مليار دولار، وثانيها الأنشطة التمويلية لبنك غيتهاوس بالمملكة المتحدة، من خلال محفظة التمويل العقاري المضمونة بأصول عقارية، وإدارة الثروات وقبول ودائع الأفراد وعمليات الخزانة، وبفضل وقد تميزت السنوات السابقة بقيام البنك بتحويل استراتيجية البنك من الاستثمار في عقارات مباني الأعمال والمكاتب المدرة للدخل، والتوجه بشكل تدريجي إلى تطوير وتأجير المنازل المناسبة للطبقة الوسطى في المدن الرئيسية خارج لندن، وذلك من خلال محفظة وصندوق يعدان من الأكبر في المملكة المتحدة حيث تضم ما يزيد على 1700 منزل حاليا ومن المتوقع أن تصل إلى 2000 منزل خلال العام الحالي وإلى 3 آلاف منزل في العام 2018.

في السياق ذاته، أعلن فهد بودي عن انضمام رئيس تنفيذي جديد لبنك غيتهاوس وهو تشالز هيرسنيب خلال العام الحالي 2017 وهو يتمتع بخبرات ومؤهلات كبيرة في مجال تمويل القطاع السكني بالمملكة المتحدة، وسيعزز هذا من توجه البنك نحو نشاط تمويل العقار السكني قليل المخاطر، جدير بالذكر أن البنك يهدف إلى تمويل مثل هذا النشاط من خلال برنامج استقطاب الودائع من السوق البريطاني وهو برنامج إلكتروني وآلي بالكامل، والذي قام البنك بالعمل من خلاله في العام الماضي، مما ساهم في ارتفاع حجم الودائع المدارة من قبل البنك بنسبة تجاوزت 500% خلال العام 2016.

وأما عن شركة الأمان للاستثمار فقد حققت الشركة ربحا لعام 2016، ونظرا لأن شركة بيت الأوراق المالية تمتلك حصة 46% في رأسمالها ولتكامل أنشطة الشركتين، فإن مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية قام بدراسة آفاق الاندماج بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار، وذلك نظرا لوجود عدة مميزات وفوائد قد تصب في مصلحة مساهمي الشركتين بعد الاندماج ومن أبرزها ضم خبرات متعددة في مجالات إدارة الأصول واستشارات العقار الدولي واستثمارات الملكية الخاصة. وبناء على ذلك، فقد تم التوصل إلى اتفاق أولي مع مجلس إدارة شركة الأمان على الاندماج بين الشركتين، وتعكف الشركتان حاليا على إعداد مشروع عقد الاندماج وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك.