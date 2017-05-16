الشركة تسعى لتحقيق زيادة الإيرادات وتعزيز حقوق المساهمين

يوسف لازم

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (المشتركة) عبدالرحمن المعروف ان العام 2016 شهد تحديات عديدة، حيث واصلت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تأثرها بهبوط أسعار النفط، لكن الشركة استطاعت رغم ذلك استيعاب تلك التحديات واستمرت في تنفيذ المشاريع التي فازت بها، ما أتاح لها تحقيق أرباح. وأشار المعروف على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى أن العام 2016 تميز بفوز الشركة بعدد من المناقصات والمشاريع داخل وخارج الكويت مما سيدعم مسيرة النمو في الايرادات.

وأوضح المعروف أن «المشتركة» وشركاتها التابعة وفروعها داخل وخارج الكويت وقعت عقودا في العام 2016 بقيمة إجمالية 580.91 مليون دينار، بينها 14 عقدا لمشروع وقعتها الشركة الأم بقيمة إجمالية نحو 525.25 مليون دينار.

ولفت عبدالرحمن المعروف في تقريره إلى أنه في ضوء الأداء التشغيلي والمالي الذي شهدته المجموعة خلال العام الماضي اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم والذي يعادل 20 فلسا للسهم وتوزيع 10% أسهم منحة مجانية من رأس المال المدفوع (10 أسهم لكل 100 سهم) على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العامة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات سليمان المعروف للصحافيين على هامش الجمعية ان الهدف الذي تسعى إليه الشركة لتحقيقه يتمثل في زيادة الإيرادات وتعزيز حقوق المساهمين، وتحسين هامش الربح لإدارات وأقسام الشركة وعبر شركاتها التابعة وفروعها داخل وخارج الكويت. وأكد استمرار الشركة في تركيز اهتمامها بالمشاريع المحلية وذلك في إطار استراتيجيتها ورسالتها ودورها في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها حكومة الكويت، مشيرا إلى مواصلة الشركة اهتمامها بما ستطرحه الحكومة من مشاريع خلال العام الحالي ضمن خطة التنمية.