محمود عيسى

على غير العادة، وخلافا لما كان عليه الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لم يرد اسم الكويت على قائمة مجلة ميد لترسيات العقود في شهر ابريل الماضي، بمعنى انه لم تتم في الكويت ترسية اي عقود خلال هذا الشهر مقارنة مع عقود بلغت قيمتها 3.1 مليارات دولار ارسيت في مارس وحلت الكويت بفضلها في المركز الثاني خليجيا بعد الامارات.

وقالت مجلة «ميد» عن هذا الموضوع: ان الامارات تصدرت قائمة ابريل بعقود بلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار وتبعتها السعودية بقيمة بلغت 2.8 مليار دولار، ثم قطر بواقع 1.1 مليار دولار، ثم عمان والبحرين بواقع 596 مليون دولار و134 مليون دولار على التوالي.

وأشارت المجلة إلى أن قيمة العقود التي ارسيت في منطقة الشرق الأوسط انخفضت في أبريل بعد مارس الذي شهد زيادة قوية في قيمة الصفقات بنسبة 625%، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الموقعة في 10.4 مليارات دولار. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد كان أداء العقود في ابريل جيدا مقارنة بشهر فبراير، عندما تم منح عقود بقيمة 3.6 مليارات دولار فقط.