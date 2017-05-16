محمد عواضة

شهدت أسعار منتجات البتروكيماويات التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج خلال الأسبوع الماضي انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي، على الرغم من التفاوتات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط.

وأظهر المؤشر الصادر عن موقع أرقام الاقتصادي انخفاضا بـ 1.4 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 199.1 نقطة، مقارنة بـ 205.5 نقاط بنسبة تغير 0.7% في الأسبوع الذي سبقه. وخــلال 6 أشهــر أظهـــر مؤشــر أرقام للبتروكيماويات ارتفاعا في أسعار المنتجات وصلت إلى 1.5%، فيما أظهرت نموا سنويا بمعدل أقل بنسبة 2.4% على إثر الانخفاض الذي شهده النصف الأول من العام 2016، والذي استمر إلى نهاية سبتمبر الماضي. وتراجعت أسعار البوليمرز بشكل عام خلال الأسبوع، حيث انخفضت أسعار البولي ايثيلين مرتفع الكثافة إلى 1115 دولارا للطن (-10) والبولي بروبيلين إلى 980 دولارا للطن (-15) والبولي ستايرين إلى 1195 دولارا للطن (-25).

وفي قطاع الأسمدة، استمر تراجع أسعار اليوريا بسبب ضعف الطلب، حيث سجلت 190 دولارا للطن (-5)، في حين استقرت أسعار الأمونيا عند 360 دولارا للطن والـ DAP عند 365 للطن. ويقيس مؤشر أرقام لبتروكيماويات سلة من منتجات البتروكيماويات التي يتم تصديرها من دول مجلس التعاون الخليجي وأغلبها إلى أسواق شرق آسيا، وفي مقدمة تلك المنتجات النافتا والبروبان والبيوتان. وتراجعت أسعار لقيم النافتا إلى مستوى 440 دولارا للطن بارتفاع قدره 10 دولارات للطن عن مستوى الأسبوع قبل الماضي.