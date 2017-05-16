صرخوه: 1.2 فلس ربحية السهم الواحد بزيادة 110% أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017، حيث سجلت الشركة صافي ربح للمساهمين بلغ 285.9 ألف دينار، بزيادة نسبتها 112% مقارنة مع 135.1 دينار للربع الأول من العام 2016. أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017، حيث سجلت الشركة صافي ربح للمساهمين بلغ 285.9 ألف دينار، بزيادة نسبتها 112% مقارنة مع 135.1 دينار للربع الأول من العام 2016.

وبلغت الإيرادات 2.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 42% مقارنة بـ 1.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2016، كما ارتفعت ربحية السهم الى 1.2 فلس للسهم الواحد بزيادة نسبتها 110.5% مقارنة مع 0.57 فلس للسهم الواحد العام السابق.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه «تمكنت الشركة من إنجاز صفقة استثمارية مهمة تمثلت في الاستحواذ على أكبر مستودع من حيث المساحة مؤجر لصالح شركة أمازون للخدمات المحدودة في المملكة المتحدة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 61 مليون جنيه إسترليني تقريبا».

وأضاف صرخوه أن الشركة استكملت بنجاح صفقة استحواذ شركة القرين لصناعة البتروكيماويات على 20.5% من أسهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) باعتبارها مديرا للاستحواذ.

فضلا عن القيام بدور مدير الإصدار للصكوك الدائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لبنك وربة بمبلغ 250 مليون دولار تندرج ضمن الشريحة الأولى «1 Tier» لقاعدة رأس مال البنك وتتوافق مع متطلبات «بازل 3».

وفيما يتعلق بأداء صناديق الاستثمار، بين صرخوه أنه بفضل السياسة الحكيمة لإدارة الصندوق، والاستقرار النسبي في الأسواق مع بداية 2017 على خلفية نظرة المستثمرين الإيجابية مع تحسن السياسات النفطية وأرباح الشركات لعام 2016، تربع صندوق كامكو الاستثماري على المركز الأول محليا من حيث العائد المحقق خلال الربع الأول من 2017 بنمو نسبته 15.9%.

وأشار الى أن الشركة طرحت خلال الربع الأول من العام صندوق كامكو للأسهم الإسلامية للاكتتاب العام الأولي، للمستثمرين من الافراد والشركات الراغبين في تحقيق عوائد جاذبة ومدروسة المخاطر على المدى الطويل، ولاسيما أن الصندوق يهدف إلى تحقيق أداء يتفوق على المؤشرات المعيارية، عبر الاستثمار في الأوراق المالية للشركات في جميع أنحاء العالم والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.