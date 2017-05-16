منحت مجموعة «Informa» المؤسسة المتخصصة في مجالات استخبارات الأعمال مجموعة زين جائزة أفضل مزود حلول لوظائف الشبكات الافتراضية والشبكات المعرفة بالبرمجيات (NFV/SDN) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز (2017 5G MENA) الذي استضافته دبي مؤخرا.

وذكرت مجموعة زين في بيان صحافي أن شركة زين السعودية فازت في فعاليات هذا الحدث السنوي بجائزة «أفضل تطبيق - انترنت الأشياء»، ضمن فئة خدمات وحلول التطبيقات في مجال «انترنت الأشياء»، والتي تعالج تحديا معينا، أو تعمل على تمكين أعمال لم تكن قابلة للتحقيق من قبل.

وأوضحت مجموعة زين التي تملك وتدير ثماني شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن الجائزة التي حصلت عليها جاءت تقديرا لمبادراتها العملية في تبني حلول الشبكات الافتراضية/الشبكات المعرفة بالبرمجيات (NFV/SDN) في كل من الكويت والسعودية، مبينة أن هذه الحلول يجرى تطبيقها فعليا الآن في أسواق رئيسية أخرى.

وبينت زين أن هذه الحلول حظيت بالعديد من التقييمات، كما أنه تم تصنيفها باعتبارها الأفضل بين نظيراتها لما لها من تأثير بارز في مجالات تسهيل تطوير حلول الشبكات الافتراضية/الشبكات المعرفة بالبرمجيات (NFV/SDN) على مدار العام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة زين سكوت جيجينهايمر: انطلاقا من إيماننا بأن الابتكار هو أسلوب حياة، فإننا في مجموعة زين نحرص دائما على وضع العملاء في قلب أعمالنا، ولهذا نحن نواصل مساعينا الحثيثة في سبيل أن نكون أول من يطرح تقنيات فائقة التقدم في أسواق المنطقة، وأن نعزز من قدرات شبكاتنا لتوفير أعلى معايير الكفاءة التشغيلية.

وأضاف جيجينهايمر: تواصل مجموعة زين جهودها في تطوير الحلول المبتكرة، وذلك بالاعتماد على حلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات، وهو الأمر الذي سيعزز من مستوى مرونة وكفاءة شبكات المجموعة، ويجعلها أكثر ذكاء، ما يوفر لعملائها آفاقا جديدة في مجال طلب خدمات جديدة أو تغيير قائمة خدماتهم بأريحية من منازلهم أو مكاتبهم، ويرتقي بنوعية ومستوى الخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة لهم.