احتفلت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) بتعيين كوكبة من الدفعة الأولى من مشغلي حقل مصفاة الزور والبالغ عددهم 59 مشغلا ممن سيتم تدريبهم في عدد من وحدات العمليات التابعة لمصفاة ميناء عبدالله.

وبهذه المناسبة، قال مدير الموارد البشرية والتطوير الوظيفي في (KIPIC) عبدالرحمن العليان «نحن فخورون بتعيين الدفعة الأولى من مشغلي الحقل وعددهم ٥٩ مشغلا سيباشرون العمل ابتداء من الغد، وسيتم تدريبهم في مصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية الكويتية»، لافتا إلى أن فترة التدريب تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين لاكتساب الخبرة في الوحدات المشابهة لمصفاة الزور مستقبلا.

وأوضح: «بعد الانتهاء من إنشاء مصفاة الزور سيتم نقل المشغلين لبدء العمل في الوحدات الجديدة، مشيرا إلى توقيع شركة البترول الوطنية الكويتية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن استقطاب مشغلي الحقل في شركات البترول و(KIPIC) عن طريق برنامج تم إعداده من قبل «البترول الوطنية»، حيث يقوم هذا البرنامج على دعم الموظفين من خلال دراستهم ومن ثم تعيينهم بعد التخرج في الشركات النفطي».