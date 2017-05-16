الجارالله: الأرباح الحالية مستمرة.. عكس نظيرتها في 2016 الاستثنائية

النوري: 136 فلساً القيمة الدفترية للسهم.. بارتفاع 15%

أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017، حيث حققت ربحا صافيا بلغ 346.8 الف دينار، بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق والذي بلغ به صافي الربح 4.6 ملايين دينار، أي بانخفاض 92%.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة الجارالله: «أرباح الفترة الحالية جميعها من العمليات المستمرة، وبالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي اتضح أن أرباح العمليات المتوقفة كانت بواقع 12.4 مليون دينار، والخسائر من العمليات المستمرة كانت بواقع 7.7 ملايين دينار، علما بأن الربح الاستثنائي خلال الربع الأول من العام الماضي جاء بشكل رئيسي من بيع شركات تابعة».

وحول المركز المالي للشركة، أوضح الجارالله أن مجموع الموجودات بنهاية الربع الأول من 2017 بلغ 29.1 مليون دينار، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2016 بمبلغ 50.7 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 43%.

وقد تركزت الموجودات بشكل رئيسي في الموجودات المتداولة، حيث بلغت بنهاية الربع الأول 24.9 مليون دينار، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2016 بمبلغ 48.4 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 49%، وقد كان لتوزيعات المساهمين النقدية عن تخفيض رأس المال وعن 2015 الحصة الأكبر من هذا التغير.

وعند التركيز على بند حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه بنهاية الربع الأول مبلغ 13.6 مليون دينار، بالمقارنة بنهاية الربع الأول من 2016 حيث بلغ 31.7 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 57%، فإن ذلك مرتبط بشكل رئيسي بتخفيض رأس المال وبند الأرباح المرحلة عند المقارنة بذات الفترة من العام السابق.

أما فيما يتعلق بالتغير الذي طرأ على حجم مطلوبات الشركة، فقد بلغ مجموع مطلوبات الشركة بنهاية الأول مبلغ 15.5 مليون دينار، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2016 بمبلغ 19 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 18%.

وفي ضوء ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة م. خالد النوري ان القيمة الدفترية للسهم كما في 31 مارس 2017، بلغت 136 فلسا للسهم، بالمقارنة مع 31 مارس 2016 حيث بلغت 118 فلسا للسهم، أي بزيادة قدرها 17 فلسا للسهم أعلى من فترة المقارنة، وذلك بما نسبته 15%.

كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الاول مبلغ 3.5 فلوس للسهم إجمالا وجميعها من العمليات المستمرة، بالمقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث بلغت الربحية 46.1 فلسا للسهم إجمالا، كان منها خسارة بواقع 77.8 فلسا للسهم من العمليات المستمرة وربحية بواقع 123.9 فلسا للسهم من العمليات المتوقفة.

هذا، وقد بلغ العائد على الأصول خلال الربع الاول نسبة 1.2%، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغ 9.8%، أي بفارق مقداره 8.6%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية (المساهمين) بالربع الاول نسبة 2.6% وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغ 15.1%، أي بفارق مقداره 12.5%.