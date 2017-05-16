رأى نائب الرئيس لأبحاث السوق في شركة FXTM جميل أحمد ان الاسبوع الماضي كان هادئا بشكل غير معتاد في الأسواق المالية فيما يتعلق بالتقلبات، وفي ظل أن الأحداث الاقتصادية ستكون قليلة نسبيا على مدار الأيام القليلة المقبلة، متوقعا أن يكون هذا الأسبوع أشبه بالأسبوع الماضي.

ومن المبكر القول إن المستويات المنخفضة من تحركات السوق ترجع إلى الهدوء المؤقت المعتاد في فصل الصيف، بالاضافة الى أن المتداولين قد وقفوا على الجانب الصحيح في التداول فيما يخص الانتخابات الفرنسية ولا يحتاجون للقيام بأي تحركات مفاجئة ردا على أي حدث.

ومن المهم الأخذ في الاعتبار أن هناك حدثين في غاية الأهمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذان الحدثان هما اجتماع منظمة أوپيك يوم 25 مايو الذي سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا، والانتخابات العامة البريطانية التي من المقرر أن يتم إجراؤها يوم 8 يونيو.

ومن المنتظر أن يدفع هذان الحدثان المستثمران لتوخي الحرص والحذر والانتباه لأي تطورات محتملة، ومن شأن ذلك أن يمنع المتداولين من التقاط أنفاسهم مع اقتراب فصل الصيف سريعا.

وتوقع جميل أحمد ظهور الكثير من الآراء التي ترى أن اليورو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، وذلك بعد ان اصبحت الانتخابات الفرنسية بعيدة عن الأنظار وبعد أن اتضح أن أوروبا قد حققت نتائج أفضل من الولايات المتحدة وبريطانيا في التغلب على الشعبوية.