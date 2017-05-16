القانون 33 تضمن إزالة المخالفة ودفع الغرامة

التطبيق الصارم للقانون ساهم في الحد من المخالفات والتجاوزات

قال رئيس المجلس البلدي مهلهل ناصر الخالد ان المجلس البلدي يتابع حاليا إصدار عدد من لوائح البناء الجديدة، والتي من بينها لائحة القانون رقم 33 لسنة 2016 والتي يتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين.

وأضاف في تصريحاته للصحافيين عقب افتتاح معرض البناء بيتك 2017 المقام حاليا على أرض المعارض الدولية بمشرف، أن القانون الجديد رقم 33 قد تضمن إزالة المخالفات ودفع الغرامة على السكن الخاص المتجاوز بالارتفاع، مؤكدا أن الغرامة تبدأ من 35 ألف دينار وما فوق، وكذلك الحال بالنسبة للعقار الاستثماري الذي يشمله نفس القانون، مشيرا إلى وجود فرق من البلدية تجول في مختلف مناطق الكويت لمتابعة التجاوزات وتطبيق القانون عليها. وأشار إلى أن فرق التفتيش المتخصصة التي تضم كلا من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وإدارة التحقيقات تقوم بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المتجاوزة للقانون بشكل فوري، مع تحرير مخالفات بحقها، لافتا إلى أن التركيز الأساسي حاليا ينصب على العقارات السكنية المتجاوزة للارتفاعات التي حددتها قوانين البلدية.

وأكد الخالد أن التطبيق الصارم للقانون ساهم في الحد من المخالفات والتجاوزات التي كانت تتم في السابق، خاصة أن هذه المخالفات تسجل على التاجر المخالف داخل أنظمة البلدية، الأمر الذي يمنعه من الحصول على تراخيص بناء جديدة مستقبلا.

ويضم المهرجان مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض منتجاتها مثل الاسمنت والأخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي والحجر الجيري والبلاط المتداخل لأعمال الزينة ومواد أعمال التكسية والديكور الخارجية والداخلية والأدوات الصحية وخلاطات الماء والسيراميك وبايبات المياه والصرف الصحي والألمنيوم والزجاج واللوحات والقواطع الكهربائية والنوافذ والأبواب والمشغولات الخشبية والأوتوماتيكية إضافة الى الأثاث والمفروشات.

لامار للمصاعد

من جانبه، أعلن نائب المدير العام في شركة لامار للمصاعد والسلام الكهربائية م. عبدالله عامر عن توقيع الشركة عقد الوكالة الحصرية مع شركة ISUZU اليابانية للمصاعد لبيع منتجات المصاعد والسلالم الكهربائية في الكويت، مؤكدا ان الشركة تستهدف مشاريع البناء ذات السرعات تبدأ من 1 متر إلى 1.75 متر في الثانية بالإضافة الى السلالم الكهربائية ومصاعد البانوراما الفاخرة الخاصة بالمشاريع والفيلات الـ «VIP».

وحول جديد الشركة في المعارض، قالت مديرة التسويق م. انجي ابراهيم ان الشركة تقدم عروض حصرية خلال فترة المعرض تلبي كافة شرائح المجتمع، حيث تقدم الشركة عروض بالتقسيط لتركيب المصاعد وذلك لأول مرة في الكويت وبالتعاون بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» يبدأ من دينارين في اليوم أي بمعدل 60 دينار شهريا بدون ارباح، بالإضافة الى مجموعة أخرى من العروض القيمة التي تناسب فئات المجتمع.

وأكدت ان الشركة لديها ايضا مصاعد ايطالية الصنع والمنشأ بكفالة 25 عاما، وبعقد صيانة لمدة 14 شهرا بعد تشغيل المصعد.