تناقش عمومية الشركة الوطنية العقارية، مطلع يونيو المقبل، الاقتراض بقيمة 31 مليون دينار (101 مليون دولار)، بأجل مدته 5 سنوات، من شركة أجيليتي إنفستمنت هولدنغ ليمتد التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية.

وأوضحت الوطنية العقارية في بيان للبورصة، أن الدفعة الأولى للقرض ستكون بقيمة 3 ملايين دينار، ثم دفعات متتابعة بقيمة 7 ملايين دينار كل شهرين خلال الـ 8 أشهر القادمة، وبفائدة سنوية قدرها 3% بالإضافة إلى سعر الخصم الصادر عن بنك الكويت المركزي.

وكانت الشركة وقعت في فبراير الماضي، اتفاقية تمويل مع إحدى الشركات التابعة لـ«أجيليتي»، بقيمة 31 مليون دينار لمدة 5 سنوات.