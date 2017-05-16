أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة أوج القابضة، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الحالي 6650%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2016.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 422 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 6.2 آلاف دينار في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن نمو أرباح الفترة يعود إلى ارتفاع نتائج الاستثمارات في شركات زميلة من 97 ألف دينار إلى 485 ألف دينار خلال فترات المقارنة.

وأوضحت الشركة في البيان أن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الحالي يعود أيضا إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى من 657 دينارا إلى 81 ألف دينار.