أظهرت البيانات المالية لشركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الحالي 47%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2016.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 244 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 166 ألف دينار في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن نمو أرباح الفترة يعود إلى أرباح ناتجة من بيع أسهم استثمارات متاحة للبيع (أسهم الامتياز) بخلاف الإيرادات الناتجة من انخفاض مصاريف التمويل.

كانت أرباح الشركة تراجعت 17.3% في الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 193 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 233 ألف دينار في الفترة المماثلة من عام 2015.