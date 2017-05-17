97% من قيمة التداولات بيعية بقيمة 20 مليون دينار

اختفاء أسهم الإثابة والتحفيز من المشهد إلا من عملية واحدة بـ«كيبكو»

شريف حمدي تغير مشهد تداولات المطلعين خلال الشهرين الماضيين ليركز على عمليات تخارج كبار الملاك من الاسهم لتطغى العمليات البيعية على الشرائية واختفت اسهم الاثابة والتحفيز الا بعملية واحدة في «كيبكو» وتباينت عمليات الشراء لتعكس تغيير المراكز الاستثمارية لبعض المطلعين ما بين الشراء والبيع داخل الشركة الواحدة كما تم على اسهم شركة اسس القابضة، وظهرت ايضا تداولات اكثر كثافة على اسهم البنوك وخاصة «بوبيان».

رصــدت «الأنـبــــاء» التداولات الشهرية للمطلعين وتداولاتهم من الأسهم العادية أو بيع وشراء اسهم الاثابة والتحفيز التي يحصلون عليها بموجب قرارات مجالس الإدارات كنوع من التحفيز للموظفين المميزون، ولوحظ ارتفاع لافت في القيمة التي قفزت إلى 20.6 مليون دينار ارتفاعا من 3.6 ملايين دينار في فبراير الماضي.

وتبين من خلال الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» أن تداولات المطلعين في شهري مارس وأبريل الماضيين طغت عليها العمليات البيعية بوضوح في مقابل العمليات الشرائية، وذلك وفقا للآتي:

٭ بلغت قيمة عمليات البيع في تعاملات المطلعين 20 مليون دينار، وهي تشكل أكثر من 97% من إجمالي قيمة التعاملات.

٭ لم تتجاوز قيمة عمليات الشراء 600 ألف دينار فقط وهي اقل من 3% من إجمالي التداولات.

ويظهر مما سبق أن توجه المطلعين خلال الفترة المذكورة كان البيع لتحقيق الأرباح من ارتفاع قيم الأسهم بالسوق، علما بأن تلك الفترة لم تشهد أسهم إثابة كما في فبراير الماضي، وهي الأسهم الممنوحة من قبل الشركة للموظفين المميزين بأسعار أقل من السعر السوقي للسهم بالبورصة كنوع من التحفيز على الإجادة، الا من حالة واحدة تم فيها شراء الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» 485 الف سهم والتي تم تحويلها الى محفظة كامكو.

وكانت «الأنباء» ذكرت في أول تقرير يتطرق لهذه النوعية من التداولات ببورصة الكويت، أن اجمالي قيمة تداولات المطلعين خلال فبراير الماضي بلغ 3.5 ملايين دينار من خلال 38 عملية غلب عليها البيع واستحوذت شركة القرين على 31 عملية منها نتيجة تفعيل برنامج شراء أسهم اثابة وتحفيز الموظفين.

٭ وأظهر الرصد أن تداولات شهر مارس كانت عبارة عن 22 عملية بنحو 20 مليون دينار، في مقابل 4 عمليات فقط في أبريل الماضي بنحو نصف مليون دينار، وتمت جميع التداولات على 9 شركات مدرجة.

٭ استأثرت تداولات شركة «هيومن سوفت» بالنصيب الأكبر من قيمة التداولات بنسبة تصل إلى 90% من الإجمالي، حيث بلغت قيم التداول للمطلعين على أسهم الشركة 18.3 مليون دينار، واتسمت جميعها بأن كانت عمليات بيع قام بها رئيس شركة تابعة (فهد العثمان) الذي باع 6.1 ملايين سهم بسعر 3 دينار للسهم الواحد بإجمالي، وبلغت قيمة أعلى صفقة 10.3 ملايين دينار باع فيها العثمان 3.4 ملايين سهم.

هيومن سوفت

ويشهد سهم هيومن سوفت تغيرات جذرية من زيادة نسبة التداول الحر في ظل بيع ملاك الشركة لنسبة من حصتهم في الاسهم لصالح صناديق ومحافظ استثمار اجنبية بهدف زيادة الاسهم القابلة للتداول بالسوق وهو ما رفع سعر السهم الى 3 دنانير.

وبعد عمليات البيع الأخيرة، تقدر حصة فهد العثمان ومجموعته شركة العثمان للمشاريع التجارية بـ38.7%، كما تملك شركة الامتياز حصة قدرها 10%، علما بأن الأخيرة باعت 10% من أسهمها بـ «هيومن سوفت» في 10 أبريل الماضي بقيمة تجاوزت 40 مليون دينار، لتتقلص حصتها إلى 10% انخفاضا من 20%.

يذكر أن سهم «هيومن سوفت» شهد طفرة سعرية لا تتكرر كثيرا بسوق الكويت المالي، حيث كان سعر السهم في بداية 2014 عند سعر 250 فلسا، والأن بات السهم قريبا من 4 دنانير للسهم، أي أنه ارتفع في قرابة 3 سنوات 16 ضعفا.

أسس القابضة

٭ 9 عمليات بيع وشراء شهدها سهم شركة أسس القابضة، تنوعت ما بين بيع وشراء 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 173 ألف دينار.

وبدا جليا أن مطلعا بالشركة وهو الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أسس أجرى 7 عمليات كانت عبارة عن 3 عمليات شراء بقيمة 34 ألف دينار وكانت بمتوسط سعري 165 فلسا، فيما أتم 4 عمليات بيع بـ 49 ألف دينار بمتوسط سعري 161 فلسا، أما شركة الصفاة للاستثمار فقامت بإتمام عمليتي

بيع للسهم واحدة بـ 160 فلسا، والثانية بـ 170 فلسا، ولم يتم الكشف عن عدد اسهم إحدى الصفقتين وبالتالي لا يمكن حصر الإجمالي.

وكان السهم قد شهد خلال أبريل الماضي إقرار الجمعية العمومية توزيع 15 فلسا للسهم كأرباح سنوية، وشهد السهم تراجعا لافتا منذ إقرار الجمعية العمومية للتوزيعات السنوية إلى 135 فلسا بعد أن كان في بداية الشهر عند 160 فلسا.

بنك بوبيان

٭ شهد بنك بوبيان 3 عمليات تداول للمطلعين خلال أبريل الماضي، بقيمة إجمالية 80 ألف دينار، عبارة عن عمليتي بيع بـ 75 ألف دينار بسعر 415 و420 فلسا للسهم، وعملية شراء واحدة بـ 5 آلاف دينار بسعر 415 فلسا.

وكان البنك قد أعلن عن نمو في أرباحه بالربع الأول من 2017 بنسبة 17%، حيث حقق 10.6 ملايين دينار ارتفاعا من 9 ملايين في ذات الفترة من 2016.

وعن باقي تعاملات الشهرين الماضيين:

٭ شهدت شركة «الامتياز» عمليتين الاولى بيع نائب رئيس مجلس ادارة «بيتك» وعضو مجلس ادارة الشركة لعدد اسهم 750 الف سهم بسعر 176 فلسا وبلغت قيمة الصفقة 132 الف دينار فيما لحقه بعدها بأيام قليلة عضو مجلس ادارة اخر للشركة ولكن بشراء 3.5 ملايين سهم بنفس السعر 176 فلسا للسهم لتبلغ قيمة الصفقة 536 الف دينار.

٭ اشترى رئيس عمليات الخزانة لبنك «بيتك» 43.5 الف سهم بسعر 610 فلوس للسهم لتبلغ قيمة الصفقة 26.5 الف دينار.

٭ اشترت الشركة المتحدة للكيماويات 3 الاف سهم في شركة «نابيسكو» كعضو مجلس ادارة.