نسب التداول الحر أبرز شروط انضمام الشركات للمؤشر

9.03 % ارتفاعاً بمؤشر MSCI الكويت منذ بداية العام

«الوطني» و«بيتك» يستحوذان على أكثر من نصف أوزان أسهم مؤشر مورجان ستانلي الكويت

محمد عواضة

انضمت شركات «هيومن سوفت» و«الامتياز» و«بنك الكويت الدولي» الى قائمة الاسهم التي يتم على اساسها قياس أداء مؤشر مورجان ستانلي لسوق الكويت MSCI، وذلك حسب التحديث النصف سنوي الذي أعلنه بنك مورجان ستانلي أول امس.

ويضع مورجان ستانلي شروطا للانضمام الى قائمة الأسهم المكونة لمؤشره لقياس اداء الاسواق المالية، ومن بينها نسبة التداول الحر وقدرة المستثمرين الأجانب على الشراء بتلك الاسهم وحجم وقيمة التداولات والاداء المالي للشركة.

زادت نسبة التداول الحر بأسهم شركة هيومن سوفت بعد بيع الملاك الرئيسيين نسبة من حصصهم حيث انخفضت حصة ملكية الامتياز في الشركة الى 10.05% بعد أن باعت المجموعة الاستثمارية قرابة 10% بما يمثل نصف حصتها في الشركة كذلك باع فهد العثمان نسبة من حصته لتصل الى 38.7% بحسب البيانات المنشورة على موقع البورصة الكويتية.

وعن اداء مؤشر MSCI الكويت فقد ارتفع المؤشر 1.19% في اخر جلساته يوم الاثنين 15 مايو الماضي ليسجل ارتفاعا 1.04% خلال جلسات مايو ونسبة ارتفاع كبيرة تصل الى 9.03% منذ بداية العام فيما سجل اداء جيدا مقارنة بمؤشرات الاسواق الصاعدة العام الماضي، حيث سجل ارتفاعا 3.01% خلال العام 2016 مقارنة بارتفاع 2.66% لمؤشر مورجان ستانلي للاسواق الصاعدة خلال نفس الفترة بحسب التقرير الشهري لمؤشر مورجان ستانلي الكويت في أبريل الماضي.

أبرز 8 أسهم بمؤشر مورجان ستانلي الكويت قبل التحديث تضمنت 7 شركات أخرى وهي «وطني» مستحوذا على اكبر وزن نسبي بالمؤشر بما نسبته 33.74% و«بيتك» بوزن نسبي 23.93% و«أجيليتي» بنسبة 7.07% و«المباني» بنسبة 6.11% و«بنك بوبيان» بنسبة 4.73% و«كيبكو» بنسبة 3.14%.

أما التوزيع القطاعي لمكونات مؤشر مورجان ستانلي بنهاية ابريل الماضي فيسيطر قطاع الخدمات المالية على النصيب الأكبر بما نسبته 68.91% من مكونات المؤشر يليه قطاع خدمات الاتصالات بما نسبته 17.92% ثم قطاع الصناعة مستحوذا على 7.07% واخيرا قطاع العقارات مستحوذا على 6.11%.

تناقش غدا الجمعية العمومية لشركة هيومن سوفت توزيع 160% نقدا على المساهمين بواقع 160 فلساً للسهم بقيمة اجمالية 19.4 مليون دينار وحققت الشركة نموا في ارباحها بالربع الاول من العام الحالي بما نسبته 15% ليصل الى 7.13 ملايين دينار مقارنة بـ 6.2 ملايين دينار خلال الربع الاول من العام 2016.

وبلغت اجمالي اصول هيومن سوفت بنهاية مارس الماضي 102.5 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 21% مقارنة بـ 85 مليون دينار بنهاية مارس من العام الماضي.

أما بنك الكويت الدولي فقد اعلن عن تحقيقه نموا في ارباحه الفصلية المنتهية في 31 مارس الماضي بما نسبته 13% لتصل الارباح المحققة بالربع الاول إلى 7.6 مليون دينار مقارنة بارباح 6.7 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما بلغت اجمالي اصول البنك بنهاية مارس الماضي 1.9 مليار دينار بنمو سنوي 7% مقارنة بـ 1.78 مليار دينار بنهاية مارس من العام الماضي.

وكان البنك أوصى بتوزيع 10% نقدا على حاملي السهم عن العام المالي 2016 بواقع 10 فلوس لكل سهم.