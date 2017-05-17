الدوب: البنك حريص على خدمة عملائه بالشكل الذي يستحقونه ومنحهم تجارب مصرفية مميزة

حقق بنك بوبيان انجازا جديدا في مجال الجوائز والتقدير الإقليمي والعالمي بحصوله على جائزة التميز في الخدمات والمنتجات المصرفية التي منحها له الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حفل أقيم مؤخرا في بيروت بتنظيم مشترك مع اتحاد المصارف العربية.

وقد تسلم الجائزة من رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح كل من نائب مدير عام بنك بوبيان سمير الشايجي ومساعد مدير عام البنك للخدمات المصرفية الشخصية بشار محمد الدوب.

وقال الدوب عقب تسلمه الجائزة إنها تمثل اضافة مهمة للبنك، لاسيما أنها تأتي في مجال مهم وحيوي وهو مجال المنتجات والخدمات المصرفية التي استطاع البنك ان يحقق الكثير فيها خلال السنوات الأخيرة، مما جعله الأكثر تميزا بين البنوك المحلية.

وذكرت اللجنة المنظمة أن أسباب منح بوبيان الجائزة عائد إلى مجموعة من العوامل، فهو البنك الأكثر طرحا للمنتجات والخدمات الجديدة في السنوات الخمس الأخيرة في السوق الكويتي، إضافة إلى قدرته على مواكبة تطلعات ومتطلبات العملاء العصرية، واستقطابه لقاعدة كبيرة من العملاء ونمو حصصه السوقية في مجال الخدمات المصرفية الشخصية نتيجة تنوع خدماته ومنتجاته.

وأوضح الدوب أن هذه العوامل كانت ولا تزال العامل الرئيسي لتطور ونمو البنك انطلاقا من حرصه على خدمة عملائه بالشكل الذي يستحقونه ومنحهم تجارب مصرفية مميزة تجعلهم الأكثر تميزا بين الجميع.

وأضاف ان الجائزة تضاف الى سلسلة إنجازات البنك في حصد الجوائز مشيرا الى أن «بنك بوبيان اكد ريادته وقيادته لقطاع الأعمال الكويتي في خدمة العملاء من خلال الإنجاز الذي حققه وفوزه بأبرز جوائز منظمة» سيرفس هيرو «العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء على الخدمات المقدمة لهم على مستوى الكويت، وهي جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت، وذلك للمرة الثانية في تاريخه».