الشركة ستقدم عروضا خاصة على منتجاتها لزوار المعرض

أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات عن مشاركتها في معرض البناء «بيتك 2017» لكل ما يلزم لبناء المنازل والذي يقام حاليا خلال الفترة من 15 حتى 20 مايو الجاري - صالة 8 في أرض المعارض بمنطقة مشرف.

وقال مدير عام إدارة التسويق والعلاقات العامة عمر مسوح إن الشركة تستهدف من مشاركتها الدائمة في المعرض أصحاب البيوت والفلل السكنية والعمارات الاستثمارية والتجارية لتوفير كل احتياجاتهم، لافتا إلى أن الشركة تسعى دوما إلى تعزيز علاقتها مع عملائها وتقديم كل ما هو جديد لخدمة هذا القطاع باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأشار مسوح إلى أن المجموعة تشارك من خلال 3 إدارات رئيسية وهي مجموعة الخدمات الهندسية من خلال عرض احدث أجهزة التكييف المركزي من ماركة (York) العالمية ومصاعد وسلالم كهربائية ماركة Stade التي تعد من الماركات العالمية في الجودة والسعر المناسب، بالإضافة الى إدارة قسم الإضاءة الذي يستعرض احدث الوكالات وهي (Novalite) التي تعد اسما موثوقا في عالم الإضاءة من خلال مصابيح (LED).

وأضـــاف أن شركـــة اليوسفي تشارك أيضا بإدارة باناسونيك للجهد المنخفض التي تقدم الجديد دائما في عالم كاميرات المراقبة المنزلية التي يمكن استخدامها عبر الموبايل وفيديو انتركم والبدالات ذات الكفاءة العالية.

وكشف أيضا أن الشركة ستقدم خلال المعرض عروضا خاصة على منتجاتها لزوار المعرض، بالإضافة إلى تواجد فريق عمل متخصص على أعلى مستوى لكي يقدم خدماته لزوار الجناح وتقديم شرح واف للأجهزة المعروضة والاستخدامات الأمثل لها.

واختتم تصريحه بأن شركة اليوسفي تشارك في المعرض وفقا لاستراتيجيتها الرامية إلى دعم مثل تلك المعارض التي تجمع تحت سقف واحد نخبة من المتخصصين في مجال مواد البناء.