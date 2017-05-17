الأمير: المجموعة نجحت في اختراق أسواق عربية وأوروبية عديدة

أعلنت مجموعة شركات لاجين عن رعايتها الفضية لمعرض البناء «بيتك» الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف في الفترة من 15 حتى 20 مايو الجاري، وسط مشاركة محلية فاعلة من قبل حشد من المصانع ومؤسسات وشركات قطاع مواد البناء ومستلزماتها.



وبهذه المناسبة، أكد مدير عام مجموعة شركات لاجين للمعادن يوسف الأمير اعتزاز المجموعة بالمشاركة في هذا الحدث السنوي المهم، إيمانا منها بأن المواجهة المباشرة والالتقاء مع الجمهور من خلال المعارض أفضل وسيلة لقياس مدى تقبل الجمهور لمنتجات المجموعة ورأيها فيها بلا مواربة أو وسيط الأمر الذي يساعد المجموعة في بناء خططها الإنتاجية المستقبلية بما يتوافق مع حاجة ومتطلبات الجمهور بدقة عالية.



وشدد الأمير على أن مجموعة لاجين للمعادن تسعى بكل جدية الى توفير كل احتياجات شركات المقاولات ومشاريع البناء في الكويت ترسيخا لدورها الذي اضطلعت به منذ إنشائها وهو المساهمة الفاعلة في بناء كويت اليوم الحديثة ومواكبة كل أشكال التطور المعماري الذي يشهده العالم الحر من حولنا.

واستطرد بأن لاجين للمعادن نجحت في تنويع منتجاتها وأدخلت التطوير والتحديث على كل ما تنتجه مصانعها لتكون مواكبة دائما للتطور العالمي المتواصل في عالم البناء ولوازمه، حيث تنتج المجموعة في الوقت الحالي تشكيلة واسعة من مختلف الأشكال والألوان من مداخل الأبواب الرئيسية، والأسوار الخارجية، والدرابزينات، والحمايات المعدنية والديكورات بما يتناسب مع جميع الأذواق والمستويات بأسعار تنافسية، بإدارة وخبرة كويتية 100%، كما تقوم المجموعة بتوفير جميع الخدمات الخاصة في مجال المعادن للمشاريع الحكومية، والقطاع الأهلي والقصور والمجمعات السكنية والتجارية. وكشف الأمير عن نجاح مجموعة لاجين للمعادن في الخروج من حدود السوق المحلي والانطلاق بثقة نحو الأسواق العربية، حيث نجحت في الدخول الى السوق السعودي، والعراقي، والمصري، واللبناني، والإماراتي وغيرها في وقت قياسي، مشيرا إلى أن القفزة التي حققتها المجموعة في الأسواق العربية قد مكنتها من تحقيق الأرقام القياسية في عدد العملاء بعد الانتشار الكبير الذي تم تحقيقه، حيث تجاوز التصدير الأسواق العربية وتخطاه باتجاه السوق الأوروبية، حيث أبرمت المجموعة عددا من الاتفاقيات مع شركات أوروبية ذات شأن عال.

واختتم مدير عام المجموعة تصريحه بالإعلان عن بدء المجموعة بإنشاء مصنع خاص لأعمال الستانلس ستيل، والبوابات الزجاجية، والتوقيع على اتفاقيات تجارية مع كبرى الشركات العالمية، داعيا جمهور العملاء إلى اغتنام الفرصة وزيارة جناح المجموعة بالصالة رقم 8 بأرض المعارض الدولية بمشرف للوقوف على آخر إبداعاتنا في مجال الحديد المشغول وسكب الألمنيوم وتصنيع الديكورات وغيرها من المنتجات الفاخرة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية المميزة، حيث تتواصل العروض الى 20 مايو الجاري.