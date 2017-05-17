الشركة بدأت نشاطها في بريطانيا وتميزت بدقة الاختيار لمشاريعها المجدية والمضمونة

أعلنت شركة أفرست بلاس مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية «العروض الرمضانية الحصرية» من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في الريجنسي بمشاركة نحو 35 شركة عقارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي في الشركة عزت أبو العز أن «أفرست بلاس» قد بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري، واخذت اتجاها آخر، بحيث تكون الشركة مطورة وليست مسوقة للمشاريع.

«بريف غرين إفرست»

ولفت ابو العز إلى أن الشركة تطرح حاليا أحد المشاريع الجديدة في جمهورية مصر العربية، وهو مشروع «بريف غرين إفرست»، مشيرا إلى أن الشركة هي المطور والشريك للمشروع.

وأضاف: يتميز المشروع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايد بارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط.

ولفت إلى أن مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 مترا، ويتميز بالخصوصية التامــــة والتصميم العصري.

وأكد ان المشروع متكامل الخدمات، ولكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، كما يشتمل المشروع على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي مدير إدارة المبيعات ضياء العبد، إن «إفرست بلاس» بدأت نشاطها من خلال عدة مشاريع في بريطانيا، وتميزت بدقة الاختيار لمشاريعها المجدية والمضمونة التي يطمح لها العميل، كسكن الطلبة في مدينة نيوكاسل ونظام المخازن ومواقف السيارات، لما يتمتع به هذا الاستثمار بكثرة الطلب عليه، ومشروع الشركة بمنطقة الفرجان في دبي وجزيرة النخلة والتي تعتبر معلما من معالم العالم، بما يتميز به من الشكل الهندسي الرائع الفريد.

وكشف أن هذه الوحدات مفروشة بالكامل على أعلى مستوى، كما تطرح مشروعا في بورصة «جوروكلا» وشقق تمليك مجهزة بالكامل مع ضمان عائد إيجار سنويا.

وأضاف أن الشركة ستطرح مشروعا في جمهورية مصر العربية في القاهرة الجديدة «التجمع الخامس»، بأسعار مغرية ومناسبة للجميع وبطرق سداد مختلفة، كما تقوم بتسويق مشاريع جديدة في الكويت في منطقة الخيران، وهي عبارة عن شاليهات وعمارات سكنية في المهبولة والفنطاس والسالمية.