حسين: الرأسمال البشري هو أساس التنمية المستدامة والابتكار وتطوير مختلف قطاعات العمل بنجاح

تم تكريم شركة ايكويت للبتروكيماويات، من قبل الأمم المتحدة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، وذلك لدور الشركة في دعم الهيئة العامة للقوى العاملة.

وكانت الشركة قد لعبت دورا محوريا في البرنامج المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والأمم المتحدة الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث استهدف البرنامج تحسين فاعلية العمل وتطبيق آليات لقياس الأداء وذلك لتحقيق الإنجازات المستهدفة في إطار زمني قصير.

وخلال الشراكة مع برنامج الهيئة العامة للقوى العاملة في عام 2014، قامت شركة ايكويت بالتعاون مع الهيئة في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لإنشاء نظام تقييم لفاعلية العمل وتطوير القدرات ودعم الرأسمال البشري. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين: تمثل الشراكات والعمل الجماعي الركائز الرئيسية لثقافتنا المؤسساتية، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن الرأسمال البشري هو أساس التنمية المستدامة والابتكار وتطوير مختلف قطاعات العمل بنجاح. ومن دون شك فإن تجسيد الإمكانات الابتكارية للرأسمال البشري يعكس نجاح هذه الشراكات التي نفتخر بالمشاركة فيها، وعلى وجه الخصوص مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمنظمات الأخرى باعتبارهم شركاء في النجاح.

وقام فريق متخصص من شركة ايكويت بتدريب موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة على منهجية برنامج «6 سيغما» وذلك بهدف تحسين جودة الممارسات المهنية اليومية. ومنهجية 6 سيغما عبارة عن وسائل وأساليب لتطوير الإجراءات لغرض تحقيق أفضل الإنجازات مع تقليل النفقات والوقت والمجهود. وبصفتها أول جهة كويتية تقوم بتطبيق منهجية 6 سيجما، فإن الرأس المال البشري في شركة ايكويت قد أثبتوا قدراتهم الابتكارية وتفانيهم الجدير بالتقدير عبر العديد من الإنجازات العالمية.