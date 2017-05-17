الحملة توفر المزيد من راحة البال للعملاء

أطلق البنك الأهلي الكويتي عروضه الجديدة لحساب الراتب «برستيج» التي تمنح العديد من المميزات إلى جانب السحوبات الأسبوعية.

ومن بين المميزات التي يحظى بها عميل حساب الراتب «برستيج» الذي لا يقل راتبه عن ألف دينار كويتي هي المشاركة التلقائية في سحوبات «ضاعف راتبك»، وذلك بمجرد تحويل راتبه إلى البنك، إلى جانب ذلك سوف يحصل العميل على جائزة نقدية فورية تصل إلى 300 دينار كويتي أو قرض من دون فوائد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المعاملات المصرفية مجانا كتحويل الأموال داخل الكويت أو خارجها، بطاقة ائتمان، صندوق أمانات وعدد من الميزات المجانية الأخرى.

كما يستطيع العملاء الاستمتاع بخدمة مصرفية إلكترونية وهاتفية على مدار الساعة وخدمات الرسائل النصية القصيرة، هذا إلى جانب إمكانية سحب مبالغ نقدية حتى 2000 دينار يوميا. كما يوفر حساب الراتب «برستيج» خدمة مجانية لإيقاف السيارات في العديد من الأماكن في أنحاء الكويت.

ويحرص البنك الأهلي الكويتي على توفير خدمات مصرفية فريدة لعملائه ليس فقط من خلال تقديم حلول مصرفية أكثر سهولة وبساطة بل عن طريق تزويدهم أيضا بخدمات ومميزات ذات قيمة مضافة.