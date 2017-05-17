بموجب الصفقة ستزود «الوكالات الوطنية» شركة أعيان بمجموعة من سيارات

كيا 2017

وقعت كل من مجموعة الوكالات الوطنية، إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع والوكيل المعتمد لعلامة كيا التجارية في الكويت وشركة أعيان الكويت للسيارات «أعيان أوتو»، صفقـــة جديدة تزود بموجبها مجموعة الوكالات الوطنية شركة أعيان بمجموعة من سيارات كيا موديل 2017.

وتعد هذه الصفقة امتدادا لعلاقة شراكة طويلة ووثيقة بين الشركتين توطدت على مر السنوات مدعومة بتطور سيارات كيا موتورز المدهش.

وقد أعرب رئيـــــس مجلــس الإدارة والمديـــر التنفيذي لمجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع، أحمد عبدالعزيز المطوع عن سعادته بهذا الاتفاق وفخره بالعلاقة التي تربط مجموعة الوكالات الوطنية بأعيان للإجارة وعبر عن تفاؤله بمستقبل هذه العلاقة، وعلق قائلا: إن العلاقة التي تربطنا بشركة أعيان للإجارة هي خير دليل على أن التعاون القائم على أسس الاحترام والشفافية والثقة لابد أن يكتب له النجاح والاستمرارية.

لقد نشأت العلاقة بيننا وترعرعت على مبادئ مشتركة تضع مصلحة وراحة العميل نصب أعينها، وقد كانت الشفافية والاستعداد لتقديم الدعم والمساندة متوافرة من قبل كل من المؤسستين بهدف الإيفاء بتعهداتنا والتزاماتنا على الوجه الأكمل.

وأضاف: انني فخور بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقة التي تربط مجموعتنا بمجموعة أعيان، وهذا المستوى من العلاقة لا يمكن وصفه بأقل من «الاستراتيجي» ونحن في مجموعة الوكالات والوطنية نتطلع إليه كإنجاز يستدعي الفخر من قبلنا ومن قبل أعيان على حد سواء. وفي هذا المقام لابد من التأكيد على دور المديرين في كل من شركتينا الذين استطاعوا بكفاءتهم العالية إدارة العلاقة على أحسن وجه والارتقاء بها إلى الوضع التي هي عليه الآن.

وأخيرا، لابد من ذكر المكون السري لنجاح أي علاقة عمل ألا وهو جودة المنتج، ونحن في مجموعة الوكالات الوطنية لدينا منتج يلبي تطلعات العملاء بكفاءة نادرة، وكما يعرف الجميع لطالما تمتعت منتجات وخدمات مجموعة أعيان بالجودة الفائقة. وهذا التناغم القائم على جودة ما نقدم كان هو الدافع لاستمرار وتطور العلاقة بيننا ونحن نتطلع الى المستقبل بتفاؤل وثقة مع شريك كمجموعة أعيان.