الشركة مستمرة بتطوير استراتيجياتها لتقديم أفضل الخدمات والحملات التسويقية الرائعة

في سياق عروضها المتجددة والمميزة، قررت «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت، مفاجأة عملائها بجوائز مميزة وقيمة لدى زيارتهم لصالات العرض في منطقة الشويخ والأحمدي، حيث ستتاح الفرصة أمام العملاء المحظوظين الحصول على كوبونات فور زيارتهم لإحدى صالات العرض، وربح تلفزيون ذكي وجوائز أخرى قيمة ومميزة تقدمها «شمال الخليج» تقديرا لثقة عملائها الأوفياء ولإتاحة الفرصة أمامهم للربح والاستمتاع بالكفاءة ومستوى الأداء المميز والتصميم الراقي وأحدث المزايا التكنولوجية التي تمتاز بها سيارات هيونداي. يسري العرض من 1 مايو 2017 لغاية 31 يوليو الذي يعتبر آخر موعد لاستقبال الكوبونات، ويجري السحب بتاريخ 3 أغسطس 2017 في معرض هيونداي، الشويخ. ساعات العمل في فرع الشويخ من 8:30 صباحا وحتى 8 مساء، وفي الأحمدي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا ومن 4 بعد الظهر حتى 8 مساء.

يأتي هذا العرض المميز في إطار جهود «شمال الخليج» المتواصلة في العمل على التميز بأفكار جديدة تجذب اهتمام العملاء، وتزيد من الإقبال على صالات العرض، وبهدف توفير فرص ربح مميزة للعملاء وتشجيعهم على شراء سيارات هيونداي، المتألقة بتصميمها الراقي ومواصفاتها، وما تقدمه من مستوى في الأداء والابتكارات الحديثة. كما اعتبر القيمون أن هذه المبادرة هي بمنزلة خطوة تعبر من خلالها «شمال الخليج» عن تقديرها لولائهم وثقتهم الكبيرة بسيارات هيونداي التي تتسم بالكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة، مؤكدين مواصلة الجهود لتقديم أفضل ما يستحقه العملاء.

وتبذل «شمال الخليج» جهودا كبيرة بهدف توفير أفضل مستوى من الكفاءة في التسويق لمركباتها الحديثة ووضع تصورات مستقبلية لتطوير أدائها وخدماتها وإيلائها أهمية كبيرة لرضا العملاء وتوفير أفضل مستوى في خدمات ما بعد البيع وراحة البال، وبالتالي تعزيز مكانتها الرائدة بين منافساتها، إلى جانب مزاياها الخاصة وتفردها بأعلى معايير الجودة.

وتستمر هيونداي بتطوير استراتيجياتها ومحاولاتها الدائمة لتقديم أفضل باقات الخدمات والحملات التسويقية الرائعة والمفاجآت المشوقة لعملائها ومحبي سيارات هيونداي العالمية عبر إيلائها أهمية كبيرة لتقديم أرقى الخدمات وبأجود التقنيات وبالتالي ضمان رضا جميع عملاء هيونداي دون استثناء.

هذا، وتطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.