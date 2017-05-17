أعلن بنك برقان، عن فوز فلاح فالح مبارك النوت بسيارة «نيسان باترول» ذات الدفع الرباعي خلال سحب حساب «الثريا للراتب» الشهري، وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز بسيارة «نيسان باترول».

ومـع السحــــب الشهري، يحصل العميل على فرصة لربح سيارة نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر ومقابل كل 10 دنانير متوافرة في الحساب يحصل العميل على فرصة واحدة.

وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتـــب، بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات، ومنها الحصول على القروض، وبطاقـــة السحب الائتماني.