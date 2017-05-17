السحوبات اليومية تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار

أعلن بنك الخليج في 14 مايو عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 7 حتى 11 مايو 2017، والتي تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل، والفائزون هم: فيصل سعود الشمري، غانم حمد عبدالرحمن النجار، جعفر صالح علي بوشهري، حسين خالد ابراهيم الحلواجي، دانة محمد نجيب الفهد، اندرو جيمس تومس، سامي عبدالله محمد العوضي، خليل حمود مرزوق الشمري، هيثم عبدالرضا عبدالله كاكولي، عبدالله محمد عبدالله الصقر.

هذا، وسيجرى السحب ربع السنوي الثاني في 29 يونيو على جائزة 250 ألف دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سوف يجرى في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار، أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. ويوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.