تستكمل مجموعة «برج جلوبل» مسيرتها الناجحة بالتوسع إقليميا والانتقال من التسويق العقاري إلى التطوير العقاري.

وقال عمرو الجمال رئيس مجلس إدارة المجموعة: لا شك أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وكما هو الغرس يبدأ ببذرة ولتطوير حاضرنا لابد أن نضع رؤية واضحة لمستقبلنا.

وأضاف: الشركة تأسست داخل الكويت منذ عام 2013، وها نحن اليوم نقطف ثمار العمل المستمر المبني على الواقعية والثقة المتبادلة مع عملائنا الكرام.

وتابع: كانت بدايتنا في تسويق المشاريع العقارية، أما اليوم فلقد انتقلت الشركة من مجال التسويق إلى تطوير المشاريع، وبعد افتتاح فرعينا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر افتتحنا فرعنا الجديد في تركيا مما يمهد الطريـق للسير بخطى سريعة ضمن خطة مهنية مدروسة.

وأضاف: خلال الدورة الأخيرة من معرض النخبة العقاري الذي نظمته مجموعة إسكان جلوبل على ارض المعارض الدولية بمشرف قمنا بكشف الستار عن مشروعنا الجديد تاليا ساراي في جمهورية تركيا والذي لاقى إقبالا كبيرا في السوق العقاري.

وتابع: «تاليا ساراي» يلبي كل احتياجات العميل من حيث فخامة التصميم وتكامل الخدمات الأساسية والترفيهية والاستثمارية، حيث إن نظرتنا للنجاح تتعلق بقياس رضاء عملائنا الكرام وتلبيه تطلعاتهم واحتياجاتهم.