ستادلر: الجائزة تأكيد على التزامنا بشعار التقدم عبر التكنولوجيا

للمرة الثانية على التوالي، فازت أودي بجائزة العام من «جوائز الابتكار للسيارات» للفئة النخبوية. وأثبتت العلامة ذات الحلقات الأربع مرة أخرى براعتها وقوة ابتكاراتها في القطاعات المستقبلية المحورية مثل الديناميكية الهوائية، والبناء خفيف الوزن، والاتصال، والقيادة الذاتية. وقالت لجنة التحكيم في شرحها للقرار: مع إدخالها لـ 84 تحسينا جديدا في الفترة المشمولة بالتقرير، أظهرت أودي أعلى مستوى ابتكار مقارنة بالعلامات الأخرى في فئة المركبات الكبيرة والنخبوية، وقد أدرجنا أربعة مجالات في التقييم وهي أنظمة قيادة السيارات، القيادة الذاتية والسلامة، ومفاهيم التصميم والهيكل، وواجهة الاتصال، وإلى جانب جائزة الابتكار العام حصدت أودي الجوائز المفردة للفئتين الأخيرتين. في معرض تعليقه على هذا الإنجاز قال البروفيسور روبرت ستادلر، رئيس مجلس إدارة أودي: الجائزة تأكيد على التزامنا بشعار التقدم عبر التكنولوجيا، وخصوصا في مجالات الديناميكا الهوائية والبناء خفيف الوزن والاتصال وأنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية، ونحن في وضع جيد جدا للحفاظ على قدرتنا التنافسية.

ينظم مركز إدارة السيارات و«برايس ووترهاوس كوبرز» جائزة الابتكار للسيارات للعام الخامس، وتكرم الجائزة شركات تصنيع السيارات والموردين الأكثر ابتكارا للعام. وقد تم النظر في أكثر من 1162 ابتكارا من 19 مصنعا للسيارات و60 علامة تجارية.